Що зафіксували радари у космосі?

Як повідомляє Daily Mail з посиланням на систему космічного спостереження LeoLabs, подія відбулася наприкінці цього місяця. Радарна станція в Новій Зеландії зафіксувала активність 22 червня 2026 року.

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Фахівці LeoLabs підтвердили, що невідомий об'єкт відокремився саме від китайського багаторазового корабля. Така поведінка є звичною для Shenlong – під час попередніх польотів він уже запускав подібні субсупутники.

Космоплан – це унікальний гібрид літака та космічного корабля. Ракета-носій виводить його на орбіту, де він працює як супутник, а після завершення місії апарат самостійно приземляється на злітно-посадкову смугу, подібно до звичайного літака. Цей проєкт є одним із найсуворіших секретів Національного космічного управління Китаю (CNSA).

Що саме випустив Shenlong?

Космічні сили США вже внесли новий об'єкт до своїх каталогів, але його призначення залишається таємницею. Професор Джонатан Макдавелл із Центру космічних досліджень Даремського університету припускає дві версії:

це може бути звичайний кубсат (надмалий супутник розміром 10х10х10 сантиметрів) для наукових експериментів;

або ж Пекін випробував мініатюрний супутник-шпигун.

Справжню мету маневру можна буде зрозуміти згодом. Якщо космоплан спробує наздогнати та зловити цей об'єкт за допомогою роботизованого маніпулятора, це означатиме відпрацювання технологій захоплення або знешкодження чужих супутників.

Технічні секрети та американський аналог

Космоплан Shenlong є розробкою Китайської академії технологій ракет-носіїв (CALT). Його запускають за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2F" (Long March 2F), яка здатна виводити на низьку навколоземну орбіту понад 8 тонн корисного навантаження.

Оскільки обтічник ракети має діаметр близько 4,2 метра і спеціальні виступи під крила, експерти вважають, що розмах крил космоплана перевищує цей розмір. Наразі апарат кружляє на круговій орбіті висотою приблизно 593 кілометри.

У майбутньому корпорація CASC планує створити повністю багаторазову двоступеневу систему. Для цього космоплан хочуть об'єднати з багаторазовим першим ступенем, який злітатиме вертикально, а сідатиме горизонтально.

Нинішня місія, яка стартувала 7 лютого 2026 року, є вже четвертою для Shenlong. Динаміка попередніх польотів виглядає так:

Перша місія (вересень 2020 року): тривала лише 2 дні.

тривала лише 2 дні. Друга місія (серпень 2022 року): корабель провів на орбіті 276 днів.

корабель провів на орбіті 276 днів. Третя місія (грудень 2023 року): тривала 268 днів.

У Китаю є серйозний конкурент. Космічні сили США використовують аналогічний експериментальний безпілотний шатл Boeing X-37. Свою восьму місію (OTV-8) американський корабель розпочав 21 серпня 2025 року. Зараз обидва секретні космоплани одночасно перебувають на орбіті Землі.

Чому це лякає військових експертів?

Найбільше занепокоєння викликають так звані операції зближення та стикування (RPO). Це складні маневри, коли один космічний апарат підходить впритул до іншого.

У мирному житті це потрібно для ремонту чи дозаправки супутників. Проте у військових цілях такі технології дозволяють втручатися в роботу ворожих апаратів: збивати їх з орбіти, розвертати антени зв'язку або просто викрадати за допомогою роботизованої руки.

США, Китай та Росія активно готуються до можливих протистоянь у космосі. Наприклад, у травні два російські супутники-"інспектори" зблизилися на відстань усього трьох метрів. Очевидно, що орбіта Землі швидко перетворюється на новий плацдарм для геополітичного суперництва та демонстрації сили.