SpaceX продемонстрировала посадку первой ступени Falcon 9 с преодолением звукового барьера

Частная космическая компания SpaceX опубликовала видео на платформе X с посадкой Falcon 9. Драматическое возвращение первой ступени ракеты, как всегда впечатляет, но на этот раз изюминкой видео стал момент преодоления звукового барьера и звуковой всплеск, который возникает в процессе.

В воскресенье, 4 августа, ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно запустила грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman на Международную космическую станцию (МКС).

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После запуска первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю, и этим моментом SpaceX поделилась в 37-секундном видео. На кадрах видно процесс спуска Falcon 9, а также можно услышать звук, который возникает, когда ракета замедляется и пересекает звуковой барьер.

Стоит заметить, что воскресный полет стал десятым полетом для этой конкретной первой ступени Falcon 9. Это в очередной раз демонстрирует высокий уровень повторного использования, который демонстрирует SpaceX. Напомним, что рекордным показателем для компании является 22 успешных посадки для одного ускорителя.

, на сегодня SpaceX уже осуществилапервой ступени во время миссий Falcon 9.

Космический корабль Cygnus, доставлен Falcon 9, доставил на МКС более 4 тонн пищевых продуктов, научного оборудования и других материалов для миссии NG-21, что стало 21-м полетом Cygnus к орбитальной лаборатории.

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В отличие от многоразовых кораблей Falcon 9 и капсулы Dragon, Cygnus предназначен для одноразового использования и сгорит в атмосфере Земли после отстыковки от МКС в январе 2025 года.