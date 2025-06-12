Запуск частной миссии Ax-4 к МКС отложен из-за проблем с российским модулем
- Запуск миссии Axiom-4 к МКС отложен из-за аномалии давления в российском модуле "Звезда" и утечки жидкого кислорода из ракеты Falcon 9.
- Ремонтные работы на модуле "Звезда" продолжаются, а SpaceX работает над устранением неисправностей с ракетой.
- NASA и "Роскосмос" анализируют ситуацию, новую дату запуска объявят позже.
- В составе экипажа Ax-4 – Пегги Уитсон, Шубганшу Шукла, Тибор Капу и Славош Узнански-Вишневский.
Старт частной миссии Axiom-4 к Международной космической станции (МКС) от компании Axiom Space снова отложен. На этот раз причиной стала аномалия давления в кормовом отсеке российского модуля "Звезда" на борту МКС. Ранее старт уже переносили из-за неблагоприятных погодных условий, а затем из-за утечки криогенного кислорода в первой ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX.
По данным NASA, в кормовом сегменте модуля "Звезда" были проведены ремонтные работы, после чего давление в модуле начало меняться из-за утечки атмосферы, рассказывает 24 Канал.
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Российский экипаж на борту станции провел осмотр внутренних поверхностей и обработал некоторые подозрительные участки герметиком. Измерения показали, что сегмент пока держит давление, однако окончательная оценка стабильности ситуации еще продолжается.
Отложение запуска дает NASA и "Роскосмосу" дополнительное время для анализа и принятия решения о дальнейших действиях. В NASA надеются получить от российских коллег конкретные ответы о состоянии модуля "Звезда".
В составе экипажа Ax-4:
- командир миссии Пегги Уитсон (бывшая астронавт NASA, сейчас – операционный директор Axiom Space),
- пилот Шубганшу Шукла (Индия),
- а также специалисты миссии Тибор Капу (Венгрия)
- и Славош Узнански-Вишневский (Польша).
Трое последние, кстати – представители стран, чьи астронавты в последний раз летали в космос более 40 лет назад на советских кораблях.
Еще одной весомой причиной задержки миссии считается утечка жидкого кислорода из первой ступени ракеты Falcon 9. Эта ступень уже использовалась ранее, и утечку впервые заметили после ее возвращения на баржу. Несмотря на проведенные ремонты, проблема повторилась уже на стартовой площадке.
SpaceX продолжает работу над устранением неисправности. Если же утечка сохранится в пределах допустимого уровня, будет установлена система отвода газа для предотвращения аварии. Новая дата запуска миссии Ax-4 будет объявлена позже.