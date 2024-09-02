Как выбрать зарядную станцию для кондиционера

Отключения электроэнергии вернулись и несмотря на то, что на улице уже осень, похоже жара никуда не собирается исчезать. Многие украинцы покупают зарядные станции с учетом того, что она будет питать кондиционер, но выбрать правильную станцию, это задача со звездочкой.

Такие устройства, как кондиционеры, имеют свои особенности работы, на которые стоит обратить внимание, если вы планирует подключать их к зарядной станции. Техно 24 рассказывает, как правильно подобрать станцию так, чтобы от нее мог работать кондиционер.

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Перед тем, как подключать любой прибор к портативной зарядной станции, стоит проверить его требования по потреблению электричества. Они указаны на коробке устройства, блоке питания, на самом гаджете, или в инструкции пользователя.

Однако относительно кондиционеров, здесь есть важный момент, который легко можно не учесть при выборе зарядной станции и в конце столкнуться с тем, что устройство просто не запустится.

Стартовый ток

Почти каждый мощный или габаритный прибор, как вот холодильник, электрическая плита, котел или кондиционер, имеют номинальное и пиковое потребление во время старта, так называемый стартовый ток. Обычно он существенно превышает потребности в электричестве во время обычного режима работы и это нужно учитывать, иначе устройство просто не будет работать, или зарядная станция автоматически переключится в аварийный режим защиты.

Какой должна быть зарядная станция?

Современные кондиционеры могут потреблять в обычном режиме работы от 300 до 900 Вт и даже больше. Поэтому логично предположить, что достаточно зарядной станции мощностью в 1 кВт, но на практике это не так. Вам нужно ориентироваться на значение пикового потребления в момент включения устройства.

Этот показатель также можно найти в инструкции пользователя. Обычно производитель обращает отдельное внимание на этот пункт выделяя его.

Поэтому для того, чтобы ваш кондиционер гарантированно включился и должным образом работал, вам необходимо выбирать среди зарядных станций мощностью от 2 кВт. С такой мощностью вы можете рассчитывать на то, что станция сможет запитать и запустить практически любое устройство или бытовую технику в вашем доме.

, правильно выбрать станцию вам поможет наша статья , в которой подробно описаны все аспекты, на которые стоит обратить внимание при выборе такой техники.

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С достаточно мощной портативной станцией вы сможете обеспечить работу вашего кондиционера во время отключения электроэнергии. Помните – важно тщательно оценить и рассчитать потребности в электропотреблении, чтобы выбрать соответствующую портативную станцию с мощностью, которая будет выше мощности вашего устройства.