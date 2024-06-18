Президент подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС
Источник:Верховная Рада Украины
Владимир Зеленский подписал закон об имплементации европейских норм по роумингу. Это позволит украинцам пользоваться мобильной связью в странах ЕС без дополнительных платежей, а европейцам – в Украине.
Что предусматривает новый закон
Согласно документу, в течение четырех месяцев украинские граждане смогут пользоваться своими мобильными услугами в странах ЕС без дополнительных расходов, как и европейцы в Украине.
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Закон направлен на постепенную интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС, в частности через присоединение к единой роуминговой зоне "Роуминг как дома" (Roam-Like-At-Home, RLAH). Эта услуга позволяет украинским пользователям во время путешествий в ЕС звонить, отправлять SMS и пользоваться интернетом по условиям своего домашнего пакета услуг. Так же европейские пользователи мобильных операторов смогут воспользоваться теми же преимуществами, путешествуя по Украине.
Закон, по мнению его авторов, гармонизирует национальное законодательство в сфере электронных коммуникаций с законодательством ЕС, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата для бизнеса. Украинские компании получат высокий уровень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами.
Новые правила также обеспечат сотрудничество с Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) и выполнение условий для получения Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций.
Другие недавние законы
- Напомним, в начале июня Верховная Рада приняла закон о применении английского языка в Украине. Его поддержали 236 народных избранников, закрепляя статус английского как языка международного общения. Этот закон определяет категории должностей, где является обязательным знание английского, и нормирует использование этого языка в различных сферах.
- Кроме того, конце мая в конце мая Правительство исключило каннабис из списка тяжелых наркотиков. Изменения исключают каннабис, смолу каннабиса, экстракты и настойки каннабиса из списка "Особо опасные наркотические средства, оборот которых запрещен". Теперь они будут только в списке растений, которые содержат наркотические средства и психотропные вещества, но оборот которых допускается для использования в учебных целях, образовательной и научной деятельности и в производстве лекарственных средств для применения в медицинской практике.