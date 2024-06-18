Президент подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС

Владимир Зеленский подписал закон об имплементации европейских норм по роумингу. Это позволит украинцам пользоваться мобильной связью в странах ЕС без дополнительных платежей, а европейцам – в Украине.

Что предусматривает новый закон

Согласно документу, в течение четырех месяцев украинские граждане смогут пользоваться своими мобильными услугами в странах ЕС без дополнительных расходов, как и европейцы в Украине.

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Закон направлен на постепенную интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС, в частности через присоединение к единой роуминговой зоне "Роуминг как дома" (Roam-Like-At-Home, RLAH). Эта услуга позволяет украинским пользователям во время путешествий в ЕС звонить, отправлять SMS и пользоваться интернетом по условиям своего домашнего пакета услуг. Так же европейские пользователи мобильных операторов смогут воспользоваться теми же преимуществами, путешествуя по Украине.

Закон, по мнению его авторов, гармонизирует национальное законодательство в сфере электронных коммуникаций с законодательством ЕС, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата для бизнеса. Украинские компании получат высокий уровень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами.

Новые правила также обеспечат сотрудничество с Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) и выполнение условий для получения Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций.

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