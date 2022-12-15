Жилой отсек будущей космической станции взорвали ради эксперимента

Sierra Space показала видеозапись испытаний корпуса космической станции, проводимых в рамках подготовки к совместному с Blue Origin проекту. Компания взорвала конструкцию.

В эксперименте была задействована не полная конструкция, а лишь ее часть без дополнительных герметизирующих слоев. Кроме того, эта версия модуля, который называется LIFE, имела меньшие масштабы, чем запланированная для финальной версии.

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Как проходил эксперимент

Испытания на предельное давление разрыва (UBP) сочли успешными, как отмечает сама компания Sierra Space. Провели их в Центре космических полетов NASA имени Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама.

LIFE (Large Integrated Flexible Environment) – это надувной жилой модуль, разработанный самой Sierra Space для использования на Orbital Reef, первой в мире коммерческой космической станции. Полномасштабная жилая среда LIFE расширяется до размера трехэтажного жилого дома в космосе, где астронавты могут комфортно жить и работать в течение длительного периода времени.

Компания также заявила, что ее испытания показали превышение сертификационных требований NASA к надувным жилым модулям, то есть они даже лучше, чем того требует регулятор.

Как проходили испытания: видео

Что известно о проекте Orbital Reef

Некоторое время назад компания Джеффа Безоса Blue Origin объявила о планах построить собственную космическую станцию, которая заменит устаревшую МКС.

Orbital Reef заработает во второй половине этого десятилетия, обеспечивая место для посещения и работы для исследователей, промышленных и коммерческих клиентов, а также международных партнеров.

Будущая станция сможет вместить до 10 человек в отдельных зонах проживания и проведения научных исследований.

Компания планирует, что Orbital Reef будет "многофункциональным бизнес-парком" в космосе, который будет иметь несколько портов и причалов для посещения космических кораблей и модулей, а также различные коммунальные услуги и удобства.

В число возможных пользователей вошли космические агентства, медиа и туристические компании, предприниматели и инвесторы, технологические компании.

Sierra Space – это частная компания, вышедшая из Sierra Nevada Corp. Она должна помочь построить космическую станцию Orbital Reef для Blue Origin, привлекая также финансирование от правительства США. Sierra Space является единственной действующей коммерческой космической компанией, которая провела несколько успешных испытаний UBP. Самым известным проектом Sierra Space является Dream Chaser, крылатый космический самолет, предназначенный для перевозки грузов, а возможно когда-то и людей.



Рендеры космической станции Orbital Reef / Фото Blue Origin