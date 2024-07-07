Зона 51: что это за место и что там происходит?

Расположенная в отдаленной пустыне на юге Невады, США, Зона 51 – это объект ВВС Соединенных Штатов, окутанный тайной и теориями заговора, особенно относительно ее связи с неопознанными летающими объектами (НЛО) и инопланетными технологиями.

Теоретики заговора уже давно предполагают, что Зона 51 является полигоном для испытания инопланетных технологий, якобы восстановленных после инцидентов вроде катастрофы в Розуэлле. Эти предположения подпитываются постоянной секретностью базы и ее полной недоступностью для общественности.

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С годами Зона 51 стала основным элементом современной мифологии и городских легенд, сильно влияя на средства массовой информации и поп-культуру. Но что же на самом деле такое Зона 51 – Техно 24 рассказывает все что известно об этом загадочном объекте.

Местонахождение и размер

Расположена в 200 километрах к северо-западу от Лас-Вегаса, вблизи городков Рейчел и Хико, Зона 51 происходит от ее обозначения на картах Комиссии по атомной энергии. Основана в 1955 году как часть Невадского испытательного и тренировочного полигона, эта территория также получила название "Райское ранчо" от аэрокосмической компании Lockheed, чтобы привлечь своих работников.

Сегодня база является частью Национального объекта безопасности Невады (NNSS), а ЦРУ называет ее озером Грум-Лейк и аэропортом Хоуми. Хотя доступ к спутниковым снимкам объекта был ограничен, с 2018 года его можно увидеть на Картах Google. Закрытая зона вокруг базы охватывает более 36 000 гектаров, главным образом для защиты секретных авиационных испытаний.



Зона 51 на Картах Google за 2024 год / Скриншот 24 Канала

Назначение и деятельность Зоны 51

В 2013 году американские военные официально признали существование Зоны 51 после рассекречивания документа ЦРУ, в котором подробно описывалась история самолета-шпиона U-2. Несмотря на это, база остается закрытой для посещения, а информационные знаки предупреждают о запрете проникновения на закрытую территорию, запуск дронов поблизости или других средств.



Предупредительные таблички вблизи Зоны 52 / Фото Google

Сначала Зона 51 служила испытательной площадкой для самолета-шпиона U-2, а впоследствии и для других известных самолетов, в частности SR-71 Blackbird и истребителя-невидимки F-117 Nighthawk. Засекреченный характер базы объясняется прежде всего тем, что на ней проводятся секретные военные операции.

Связь с НЛО

Связь между Зоной 51 и НЛО, вероятно, связана с испытаниями новейших военных самолетов. Многие наблюдения странных огней и летательных аппаратов в этом районе связывают с этими испытаниями. Термин "НЛО" просто означает неопознанный летающий объект, а не обязательно инопланетный космический корабль, вопреки распространенному мнению.

Мифология вокруг Зоны 51 получила распространение в 1989 году, когда Роберт Лазарь утверждал, что работал над внеземными технологиями на базе. Рассказы Лазара об инопланетных вскрытиях и космических кораблях, хоть и были позже дискредитированы, закрепили в общественном воображении связь Зоны 51 с НЛО.



Зона 51 ассоциируется с НЛО / Фото Google

Зона 51 в поп-культуре

Зона 51 была важным местом действия в различных фильмах и телешоу, особенно в блокбастере 1996 года "День независимости", в котором база изображена как ключевое место для инопланетного вторжения. Она также фигурировала в эпизодах сериалов "Доктор Кто", "Секретные материалы" и "Агенты Щита", среди других, что еще больше закрепило ее таинственную репутацию в массовой культуре.



Места вблизи Зоны 51 охотно эксплуатируют предубеждения ради туристов / Фото Google

Штурм Зоны 51

В 2019 году событие в социальных сетях под названием "Шторм в Зоне 51" набрало широкую огласку после обсуждения на Reddit. Все переросло в скоординированную акцию, которая привлекла внимание 3,5 миллионов людей, заинтересованных в раскрытии тайн базы.

И хотя сначала вся эта история имела исключительно шуточный характер, в итоге около 6 000 участников собрались вблизи базы, что привлекло внимание военных, которые вынуждены были прибегнуть к реальным предупреждениям и предостережениям.

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Зона 51 остается центром внимания энтузиастов НЛО и сторонников теорий заговора. Это до сих пор символ таинственных военных экспериментов, связанных с инопланетянами и секретными разработками. Место остается окутано тайнами, выдумками и теориями заговора несмотря на то, что на сегодня оно уже хорошо известно и рассекречено.