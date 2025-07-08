Уникальный проект демонстрирует звуки умирающего ледника Мортерач

В Швейцарских Альпах начали проект, который фиксирует ужасную трагедию природы. Французский звуковой художник Людвиг Бергер записал звуки стремительно тающего ледника Мортерач, создав аудиовизуальную историю его последних "вздохов". Эта работа одновременно раскрывает красоту и демонстрирует боль природного мира, исчезающего на наших глазах.

Ледник Мортерач, расположен в верхней части Швейцарских Альп, является одним из тех природных гигантов, которые ежегодно теряют свое величие из-за глобального потепления. Французский звуковой художник Людвиг Бергер решил зафиксировать этот процесс в проекте под названием "Crying Glacier" ("Плач ледника"), рассказывает 24 Канал со ссылкой на NYT.

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В коротком документальном фильме, созданном датской студией El Flamingo, можно услышать, как ледник "говорит". Звуки таяния напоминают журчание ручья, треск деревьев или даже легкие взрывы газа, высвобождающегося из-под льда. Бергер объясняет, что некоторые пузырьки воздуха, которые слышны в записях, имеют сотни или даже тысячи лет, ведь они были заперты в леднике с давних времен.

Однако радостные и живые на первый взгляд звуки постепенно переходят в нечто более мрачное – будто ледник тонет в собственных слезах. Как отметил сам художник, чем живее кажется ледник в этих записях, тем ближе он к своей гибели.

Тизер "Плача ледника" – смотрите видео:

Кроме документального фильма, продолжительностью менее 10 минут, Бергер выпустил отдельный трек под названием "on a different scale" на платформе Bandcamp. В этой записи, где соавтором указан сам ледник под швейцарским названием "Vadret da Morteratsch", также передано его трагическую мелодию, что символизирует слияние с холодными водами, которые его окружают.

Проект "Crying Glacier" имеет четкую структуру, похожую на симфонию: от легкого, почти веселого начала до драматического кульминационного момента и медитативного завершения. Это не просто аудиозапись, а история, отражающая судьбу не только одного ледника, но и всей планеты, которая борется за выживание в условиях климатических изменений.

Такие ледники, как Мортерач, являются важными индикаторами изменений климата. Их таяние влияет на уровень моря, водный баланс и экосистемы, что делает такие проекты не только искусством, но и напоминанием о необходимости действий. А тем временем в 2024 году зафиксировали рекордные выбросы CO2, а зеленые технологии не останавливают климатический кризис.