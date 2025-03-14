Астрономи відкрили 128 нових супутників Сатурна: тепер їх більше, ніж у Юпітера

Міжпланетне суперництво за кількість супутників у Сонячній системі, схоже, завершилося: Сатурн знову впевнено випередив Юпітер. Група вчених виявила 128 раніше невідомих супутників цієї планети, що офіційно визнано Міжнародним астрономічним союзом (IAU).

Тепер загальна кількість відомих супутників Сатурна становить 274, залишаючи Юпітер далеко позаду з 95 супутниками, повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення IAU.

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Як було здійснено відкриття

Перші припущення про наявність нових супутників виникли ще в період з 2019 по 2021 рік, коли астрономи виявили 62 таких об’єкти. Однак у той час також були помічені інші малі небесні тіла, які ще не могли бути офіційно класифіковані.

Ми знали, що ці об'єкти, ймовірно, є супутниками, і що, можливо, їх ще більше. Тому в 2023 році ми протягом трьох місяців спостерігали за тими ж ділянками неба,

– пояснив астроном Едвард Ештон з Академії Сініка (Тайвань).

Результати підтвердили здогадки вчених: було виявлено 128 нових супутників. За словами Едварда Ештона, "Юпітер навряд чи зможе наздогнати Сатурн у цьому змаганні".

Особливості нових супутників

Виявлені супутники не схожі на знайомий нам Місяць. Вони невеликі, неправильної форми – картоплеподібні місяці, розміром усього кілька кілометрів. Такі об’єкти відносять до нерегулярних супутників.

Вчені вважають, що ці супутники – залишки давньої групи небесних тіл, які колись потрапили в орбіту Сатурна. Подальші зіткнення призвели до їхнього подрібнення, що й пояснює велику кількість малих уламків.

А тим часом апарат компанії Firefly Aerospace – Blue Ghost, успішно висадився на Місяць і навіть надіслав історичне відео посадки . Він застосовуватиме 10 наукових інструментів NASA для вивчення місячного реголіту.

Сліди давнього космічного зіткнення

На думку дослідників, одне з таких зіткнень могло статися близько 100 мільйонів років тому – у космічному масштабі це зовсім недавно. Місце розташування нових супутників підтверджує цю теорію: вони розташовані в Норвезькій групі – це супутники, які рухаються у зворотному напрямку до обертання Сатурна, мають нахилені та еліптичні орбіти й розташовані за межами кілець планети.

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Таким чином, відкриття допомагає не лише оновити статистику супутників Сатурна, а й краще зрозуміти історію його космічного оточення та минулі катастрофічні події.