Трамп викинув з Овального кабінету камінь, привезений з Місяця: де тепер перебуває артефакт

Шматок Місяця, доставлений на Землю в 1972 році двома астронавтами NASA, протягом останніх чотирьох років стояв в Овальному кабінеті Білого дому як символ космічних амбіцій США. Проте кожен новий президент облаштовує свій офіс так, як сам того забажає, і з приходом туди Дональда Трампа на полицях з'явилися нові експонати. Куди ж подівся місячний камінь і чим його замінили?

Що відомо

Нещодавні знімки Овального кабінету показали, що після перестановки та невеликого редизайну, які наказав провести Трамп, місячний камінь уже не стоїть на полиці ліворуч від столу президента. Дехто припускає, що такі зміни можуть бути пов'язані з тим, що нова адміністрація націлилась у першу чергу на Марс, а не на Місяць. Хоча ймовірніше, що це було зроблено просто для того, щоб усе було не так, як при Байдені, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Ось як тепер виглядає полиця, на якій раніше стояв місячний камінь:

У 2021 році NASA надало місячний камінь адміністрації Байдена на знак визнання минулих зусиль з дослідження поверхні Місяця та поточного плану польоту до супутника. Цей зразок привезли астронавти "Аполлона-17" – останні люди, які ступали на поверхню Місяця.

Трамп своєю чергою пообіцяв встановити американський прапор на Марсі під час своєї інавгураційної промови 20 січня, не звертаючи уваги на зусилля NASA з висадки астронавтів на Місяць до 2027 року. Цим новий президент фактично приєднався до більш ранньої критики Ілона Маска на адресу NASA, коли мільярдер заявив, що плани польоту на Місяць є зайвими й лише відволікають від його дійсно величної мети, колонізації Марса.

Де тепер місячний камінь

Згідно з повідомленнями ЗМІ, після чотирирічного перебування в Білому домі зразок повернули до NASA. Про це повідомив представник космічного агентства журналістам видання collectSpace.

Раніше камінь перебував у Лабораторії місячних зразків у Космічному центрі NASA імені Джонсона в Х'юстоні, тож, імовірно, саме туди він і повернувся.

YouTube-канал Architectural Digest публікував екскурсію Овальним кабінетом, де на четвертій хвилині ви можете побачити той самий камінь з Місяця: відео