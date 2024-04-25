Японський космічний апарат SLIM пережив ще одну ніч і надіслав свіжі фото з Місяця

16:10

Апарат SLIM (Smart Lander for Investigation Moon) давно став символом стійкості та незламності. Він перевершив всі очікування творців кілька разів вийшовши на зв'язок після аварійної посадки і навіть пережив місячні ночі при -170ºC, чого від нього взагалі не очікували. Тепер він вкотре відновив роботу і навіть прислав фото з поверхні нашого супутника.