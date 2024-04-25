Японський космічний апарат SLIM пережив ще одну ніч і надіслав свіжі фото з Місяця
Апарат SLIM (Smart Lander for Investigation Moon) давно став символом стійкості та незламності. Він перевершив всі очікування творців кілька разів вийшовши на зв'язок після аварійної посадки і навіть пережив місячні ночі при -170ºC, чого від нього взагалі не очікували. Тепер він вкотре відновив роботу і навіть прислав фото з поверхні нашого супутника.
Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) поділилося свіжим фото поверхні Місяця на сторінці місії в соцмережі X, розповідає 24 Канал.
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На зображенні видно поверхню Місяця в зоні висадки апарата SLIM.
Після завершення третьої місячної ночі SLIM знову вийшов на зв'язок, підтвердивши своє виживання. Ось фотографія поверхні Місяця, зроблена навігаційною камерою SLIM минулої ночі,
– йдеться у повідомленні JAXA, яке супроводжує оприлюднене зображення.
Важка подорож SLIM
- SLIM розпочав свою місячну місію 20 січня 2024 року, головною метою якої було випробування технології посадки та збір даних про поверхню Місяця.
- Після приземлення інженери JAXA зіткнулися з несподіваною проблемою: модуль нахилився вперед, що призвело до зміщення сонячних панелей і перешкоджало збору енергії.
- Космічний апарат пережив свою першу місячну ніч з 31 січня на 15 лютого, а потім другу, 29 лютого, коли температура, за прогнозами, впала зі 100°C до пронизливої -170°C.
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Попри початкові побоювання щодо можливого збою зв'язку, SLIM продовжував працювати, перевершивши очікування і продовжуючи свою місію безперервно. Несподівана витривалість SLIM тепер є свідченням його надійної конструкції.