Китайські правоохоронці озброїлися розумними окулярами та гуманоїдними роботами

Правоохоронці в Китаї активно впроваджують новітні технології для контролю за порядком на вулицях. Окрім спеціальних розумних окулярів із функцією розпізнавання облич, до патрулювання міст тепер залучають навіть роботів-гуманоїдів.

Китайські правоохоронці використовують розумні окуляри не лише для повсякденної рутинної роботи. Вони носять спеціально розроблені для поліції моделі, апаратне та програмне забезпечення яких повністю створено всередині країни. Про це пише видання Gizmodo.

Як працює технологія розпізнавання облич у розумних окулярах?

Тут варто зробити невелику паузу і пояснити, що ж таке технологія розпізнавання облич. Простими словами, це система, яка за допомогою камери сканує унікальні характеристики вашого обличчя – наприклад, відстань між очима, ширину носа чи форму підборіддя. Потім вона перетворює ці параметри на цифровий код і миттєво порівнює його з мільйонами інших облич у базі даних. Це працює майже так само, як розблокування смартфона через Face ID, але у масштабах цілої країни, де система може за лічені секунди знайти ваш профіль серед мільйонів громадян. Ця технологія покликана доповнити можливості правоохоронців, хоча й викликає чимало дискусій.

Один із випадків, описаних у матеріалі China Daily, демонструє практичне використання цієї технології. Поліцейські змогли ідентифікувати літнього чоловіка, який розгубився і заблукав на перехресті в районі Хепін.

"Ми знайшли літнього чоловіка на перехресті в районі Хепін. Він не міг чітко говорити або назвати нам своє ім'я та адресу. Окуляри швидко ідентифікували його, і протягом 20 хвилин ми зв'язалися з його родиною та безпечно доправили його додому",

– Чжао Баосінь, поліцейський.

Звісно, допомога літнім людям – це чудовий і беззаперечний плюс. Проте є й зворотний бік медалі. Очевидно, що розумні окуляри китайських поліцейських здатні розпізнавати обличчя, і ця функція безпосередньо пов'язана з державною базою даних. З погляду громадянських свобод це створює величезні ризики, хоча для Китаю такий крок не є чимось дивним.

Чи планують США впроваджувати розумні окуляри для поліції?

Цікаво, що Китай, попри свій статус лідера у сфері тотального стеження, може виявитися не єдиним у своїх прагненнях. З'являються перші ознаки того, що уряд США також виявляє інтерес до використання розумних окулярів у поліцейській діяльності. Зокрема, як повідомляє журналіст із питань безпеки Кен Кліппенштейн, Імміграційна та митна поліція США (ICE) розглядає можливість розробки та впровадження власних розумних окулярів. Відомство хоче поєднати ці окуляри з біометричними базами даних та технологією розпізнавання облич для ідентифікації людей у режимі реального часу.

Розумні окуляри, попри всі свої корисні функції, виявилися ідеальним інструментом для стеження, що неабияк інтригує правоохоронні органи як за кордоном, так і всередині США. Ситуацію ускладнює й те, що компанія Meta, яка вже має неоднозначну репутацію через використання технологій розпізнавання облич, за повідомленнями, також зацікавлена у застосуванні розумних окулярів, здатних ідентифікувати людей за допомогою вбудованих камер. Тож якщо ви вже раніше виступали проти розумних окулярів із камерами, варто приготуватися, адже причин для занепокоєння стає дедалі більше.

Як ще китайська поліція використовує штучний інтелект та роботів для патрулювання вулиць?

Окрім розумних окулярів, китайські правоохоронці активно впроваджують й інші футуристичні технології для контролю за порядком. Як пише видання NV, у Шанхаї стартував пілотний проєкт, у межах якого до патрулювання вулиць залучили гуманоїдного робота Lingxi X2, розробленого місцевою компанією AgiBot. Цей залізний помічник працює в районі Пудун, де допомагає поліцейським спілкуватися з громадянами та роз'яснювати їм правові норми.



Робот-гуманоїд Lingxi X2 допомагає патрулювати вулиці Шанхаю / Фото Interesting Engineering

Роботу цієї системи побудовано на взаємодії кількох високотехнологічних компонентів. Спочатку розумний дрон фіксує правопорушення (наприклад, з боку вуличних підприємців) у режимі реального часу. Після цього безпілотник миттєво передає інформацію патрульним офіцерам та роботу, який перебуває неподалік. Попри велику базу знань та здатність об'єктивно відповідати на запитання, робот виконує лише допоміжні функції, тоді як усі юридичні рішення продовжують ухвалювати виключно люди.

Розробники наголошують, що гуманоїд створений не для заміни живих правоохоронців, а як інтелектуальний асистент для зменшення обсягу рутинної роботи. За словами члена Експертного комітету Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю Пана Хеліня, ця практика демонструє активний поштовх країни до переходу гуманоїдних роботів від здатності просто "рухатися" до здатності "ефективно працювати". Очікується, що цей пілотний проєкт закладе основу для впровадження подібних роботів і в інших сферах державного обслуговування.

Які масштаби системи тотального спостереження в Китаї?

Китай уже давно є відомим прикладом держави тотального спостереження. Країна керує найбільшою та найскладнішою у світі системою відеоспостереження (CCTV), яка станом на 2023 рік налічувала понад 700 мільйонів камер. На цьому тлі впровадження розумних окулярів із камерами та функцією розпізнавання облич виглядає навіть дещо скромно.

Які висновки можна зробити з розвитку біометричних технологій?

Розвиток технологій розумних окулярів із функцією розпізнавання облич демонструє, як швидко межа між зручними побутовими ґаджетами та інструментами тотального контролю може стиратися. Те, що починалося як зручний помічник для повсякденного життя чи розваг, у руках державних структур перетворюється на потужну зброю для стеження в реальному часі.

Для науки та технологічного сектору цей кейс є важливим нагадуванням про необхідність суворого етичного регулювання біометричних технологій. Хоча можливість миттєво знайти зниклу людину чи допомогти тому, хто потрапив у біду, є беззаперечним благом, потенціал для зловживань та порушення громадянських свобод залишається надзвичайно високим.

Суспільству доведеться шукати баланс між безпекою та приватністю в епоху, коли кожен перехожий в окулярах може виявитися мобільним терміналом стеження.

Як розумні окуляри від Meta та Google завойовують світ і чому в Китаї вже затримують роботів?

Стрімкий розвиток технологій вказує на те, що незабаром звичні аксесуари отримають абсолютно нові можливості. Марк Цукерберг переконаний, що розумні окуляри з часом повністю витіснять традиційні моделі, повторивши шлях смартфонів, які свого часу замінили кнопкові телефони. У боротьбу за цей перспективний ринок активно включаються й інші технологічні гіганти. Наприклад, компанія Google об'єдналася з модним брендом Gucci для створення стильного девайса з підтримкою штучного інтелекту, а бренд Lenovo представив власний концепт ШІ-окулярів із вбудованим телесуфлером та функцією миттєвого перекладу.

Проте разом із технологічним прогресом загострюється й питання конфіденційності, адже такі пристрої стають ідеальними інструментами для збору даних. Зокрема, компанія Meta планує впровадити функцію розпізнавання облич "Name Tag" у свої фірмові окуляри Ray-Ban. Хоча розробники обіцяють обмежити ідентифікацію лише тими користувачами, з якими власник пов'язаний у соцмережах, це нововведення вже викликало серйозне занепокоєння правозахисників щодо приватності у публічних просторах.