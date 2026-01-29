Під час фінансового звіту Meta за четвертий квартал 2025 року Марк Цукерберг окреслив бачення компанії щодо розвитку ринку розумних окулярів. За його словами, мільярди людей уже носять окуляри або контактні лінзи, а індустрія перебуває на етапі, подібному до появи смартфонів. Про це пише Tech Crunch.

Чому Meta вірить у масове майбутнє AI-окулярів?

Цукерберг вважає, що так само, як кнопкові телефони з часом поступилися смартфонам, звичайні окуляри невдовзі будуть витіснені AI-моделями. На його думку, важко уявити світ через кілька років, у якому більшість окулярів не матимуть вбудованого штучного інтелекту.

Він також зазначив, що за останній рік продажі розумних окулярів Meta зросли втричі, назвавши їх одними з найшвидше зростаючих споживчих електронних продуктів в історії. Водночас сам Цукерберг визнав, що до таких прогнозів варто ставитися обережно, зважаючи на його минулі очікування щодо метавсесвіту, які не справдилися.

Як пише Gizmodo, попри це, дії найбільших технологічних компаній свідчать про серйозний інтерес до AI-окулярів. Google готується представити власну лінійку смартокулярів після угоди з Warby Parker на 150 мільйонів доларів. Apple, за даними Bloomberg, планує анонсувати свої окуляри протягом одного-двох років і вже перерозподіляє ресурси всередині компанії.

Snap також переглядає свою стратегію, виділяючи AR-окуляри Specs в окрему дочірню структуру для підвищення фокусу на продукті. Навіть OpenAI, яка поки не випускала власне залізо, працює над AI-пристроями, хоча ймовірніше у форматі піну або навушників, а не окулярів.

Наразі саме Meta залишається лідером у виведенні розумних окулярів на ринок. Компанія вже продає кілька моделей, зокрема окуляри Oakley, орієнтовані на використання під час тренувань, що наразі виглядає одним із найпереконливіших сценаріїв застосування таких пристроїв.