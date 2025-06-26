"Трампфон" більше не "зроблений у США": згадки про американське виробництво смартфона прибрали

Trump Organization, основна холдингова компанія Дональда Трампа, нещодавно анонсувала запуск мобільного оператора Trump Mobile та смартфона T1 Phone 8002. Одним із ключових пунктів маркетингової кампанії було те, що пристрій нібито вироблятиметься в США – тепер згадки про це зникли з сайту.

Раніше експерти поставили під сумнів факт виробництва смартфона повністю в Сполучених Штатах і, схоже, їхні підозри підтвердилися, інформує 24 Канал.

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Останніми днями з офіційного сайту Trump Mobile зникли всі згадки про те, що смартфон T1 виробляється безпосередньо в Сполучених Штатах. Великий банер на головній сторінці, який раніше гордо заявляв "MADE IN THE USA", більше не відображається.

Натомість з’явився розмитий слоган: "Premium Performance. Proudly American" ("Преміальна продуктивність. З гордістю американський").



Новий банер / Скриншот 24 Каналу з сайту Trump Mobile

На сайті тепер зазначається, що пристрій "розроблений з урахуванням американських цінностей" (щоб це не означало) і що "за кожним пристроєм стоять американські руки". У розділі "Ключові особливості" першим пунктом вказано "Proudly American Design" ("З гордістю американський дизайн"). Проте це жодним чином не підтверджує, що смартфон виробляється чи розробляється безпосередньо в США.



Ось як виглядає "гордий американець" на промо матеріалах / Фото Trump Mobile

Смартфон T1 вже запізнюється до релізу

Окрім зміни маркетингових гасел, на сайті Trump Mobile також помітні зміни в технічних характеристиках T1. Під час анонсу повідомлялося, що смартфон матиме 6,78-дюймовий AMOLED-екран, але тепер вказано, що діагональ дисплея становить лише 6,25 дюйма. Раніше заявлялося про 12 ГБ оперативної пам’яті, але зараз ця специфікація взагалі відсутня в описі.

Щодо дати виходу, то спочатку обіцяли, що смартфон надійде в продаж у вересні 2025 року. Однак тепер на сайті вказано, що пристрій буде доступний "пізніше цього року", без конкретної дати. Це може свідчити про затримки у виробництві чи інші проблеми, про які компанія поки не повідомляє. (Особисто я не здивуюся, якщо цей смартфон взагалі не вийде).

Залишається незрозумілим, де саме вироблятиметься T1 і чи зможе компанія виконати свої обіцянки щодо релізу до кінця року. Найімовірніше смартфон виготовлятиметься у Китаї. Ще більш ймовірно, що це буде черговий безіменний бренд, на який одягнуть "унікальний" дизайн назвавши це авторською розробкою з "гордим американським дизайном".

А тим часом знайшовся смартфон, який справді "майже повністю виготовлений у США", але його ціна та характеристики вас здивують. На його прикладі стає зрозуміло в чому проблема розробки та виготовлення смартфолів повністю в Сполучених Штатах і чому цього, швидше за все, ніколи не буде.