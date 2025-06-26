Раніше експерти поставили під сумнів факт виробництва смартфона повністю в Сполучених Штатах і, схоже, їхні підозри підтвердилися, інформує 24 Канал.

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Останніми днями з офіційного сайту Trump Mobile зникли всі згадки про те, що смартфон T1 виробляється безпосередньо в Сполучених Штатах. Великий банер на головній сторінці, який раніше гордо заявляв "MADE IN THE USA", більше не відображається.

Натомість з’явився розмитий слоган: "Premium Performance. Proudly American" ("Преміальна продуктивність. З гордістю американський").



Новий банер / Скриншот 24 Каналу з сайту Trump Mobile

На сайті тепер зазначається, що пристрій "розроблений з урахуванням американських цінностей" (щоб це не означало) і що "за кожним пристроєм стоять американські руки". У розділі "Ключові особливості" першим пунктом вказано "Proudly American Design" ("З гордістю американський дизайн"). Проте це жодним чином не підтверджує, що смартфон виробляється чи розробляється безпосередньо в США.



Ось як виглядає "гордий американець" на промо матеріалах / Фото Trump Mobile

Смартфон T1 вже запізнюється до релізу

Окрім зміни маркетингових гасел, на сайті Trump Mobile також помітні зміни в технічних характеристиках T1. Під час анонсу повідомлялося, що смартфон матиме 6,78-дюймовий AMOLED-екран, але тепер вказано, що діагональ дисплея становить лише 6,25 дюйма. Раніше заявлялося про 12 ГБ оперативної пам’яті, але зараз ця специфікація взагалі відсутня в описі.

Щодо дати виходу, то спочатку обіцяли, що смартфон надійде в продаж у вересні 2025 року. Однак тепер на сайті вказано, що пристрій буде доступний "пізніше цього року", без конкретної дати. Це може свідчити про затримки у виробництві чи інші проблеми, про які компанія поки не повідомляє. (Особисто я не здивуюся, якщо цей смартфон взагалі не вийде).

Залишається незрозумілим, де саме вироблятиметься T1 і чи зможе компанія виконати свої обіцянки щодо релізу до кінця року. Найімовірніше смартфон виготовлятиметься у Китаї. Ще більш ймовірно, що це буде черговий безіменний бренд, на який одягнуть "унікальний" дизайн назвавши це авторською розробкою з "гордим американським дизайном".

А тим часом знайшовся смартфон, який справді "майже повністю виготовлений у США", але його ціна та характеристики вас здивують. На його прикладі стає зрозуміло в чому проблема розробки та виготовлення смартфолів повністю в Сполучених Штатах і чому цього, швидше за все, ніколи не буде.