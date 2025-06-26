Ранее эксперты поставили под сомнение факт производства смартфона полностью в Соединенных Штатах и, похоже, их подозрения подтвердились, информирует 24 Канал.

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В последние дни с официального сайта Trump Mobile исчезли все упоминания о том, что смартфон T1 производится непосредственно в Соединенных Штатах. Большой баннер на главной странице, который ранее гордо заявлял "MADE IN THE USA", больше не отображается.

Вместо этого появился размытый слоган: "Premium Performance. Proudly American" ("Премиальная производительность. С гордостью американский").



Новый баннер / Скриншот 24 Канала с сайта Trump Mobile

На сайте теперь отмечается, что устройство "разработано с учетом американских ценностей" (чтобы это не означало) и что "за каждым устройством стоят американские руки". В разделе "Ключевые особенности" первым пунктом указано "Proudly American Design" ("С гордостью американский дизайн"). Однако это никоим образом не подтверждает, что смартфон производится или разрабатывается непосредственно в США.



Вот как выглядит "гордый американец" на промо материалах / Фото Trump Mobile

Смартфон T1 уже опаздывает к релизу

Кроме изменения маркетинговых лозунгов, на сайте Trump Mobile также заметны изменения в технических характеристиках T1. Во время анонса сообщалось, что смартфон будет иметь 6,78-дюймовый AMOLED-экран, но теперь указано, что диагональ дисплея составляет лишь 6,25 дюйма. Ранее заявлялось о 12 ГБ оперативной памяти, но сейчас эта спецификация вообще отсутствует в описании.

Относительно даты выхода, то сначала обещали, что смартфон поступит в продажу в сентябре 2025 года. Однако теперь на сайте указано, что устройство будет доступно "позже в этом году", без конкретной даты. Это может свидетельствовать о задержках в производстве или других проблемах, о которых компания пока не сообщает. (Лично я не удивлюсь, если этот смартфон вообще не выйдет).

Остается непонятным, где именно будет производиться T1 и сможет ли компания выполнить свои обещания по релизу до конца года. Вероятнее всего смартфон будет производиться в Китае. Еще более вероятно, что это будет очередной безымянный бренд, на который оденут "уникальный" дизайн назвав это авторской разработкой с "гордым американским дизайном".

А тем временем нашелся смартфон, который действительно "почти полностью изготовлен в США", но его цена и характеристики вас удивят. На его примере становится понятно в чем проблема разработки и изготовления смартфонов полностью в Соединенных Штатах и почему этого, скорее всего, никогда не будет.