Ілон Маск прямує до трильйонів: SpaceX хоче вийти на біржу й готує наймасштабніше IPO в історії

Аерокосмічна корпорація Ілона Маска офіційно оголосила про підготовку до виходу на фондовий ринок, що обіцяє стати безпрецедентною подією для світової економіки. Попри амбітні цілі з колонізації інших планет, фінансова звітність компанії демонструє складне поєднання надприбутків та величезних втрат.

Які ризики та можливості відкриває перед інвесторами вихід SpaceX на фондовий ринок?

Ілон Маск оприлюднив плани щодо одного з найбільших в історії продажів акцій. Компанія SpaceX, офіційно відома як Space Exploration Technologies Corp., планує залучити близько 75 мільярдів доларів. Якщо ці прогнози справдяться, це розміщення значно перевершить попередній рекорд нафтового гіганта Saudi Aramco, який сім років тому залучив 26 мільярдів доларів, пише Phys.org.

Дивіться також Ілон Маск хоче запускати ракети щодня: SpaceX планує збудувати космопорти по всьому світу

Згідно з документами, поданими до регулюючих органів, минулий рік SpaceX завершила з операційними збитками у розмірі 2,6 мільярда доларів при загальному доході у 18,7 мільярда доларів. Тенденція до накопичення збитків збереглася і на початку поточного року. Проте компанія розглядає ці кошти як необхідне "паливо" для своєї глобальної місії.

Ми не хочемо, щоб на людство чекала та ж доля, що й на динозаврів,

– зазначено в офіційному документі компанії.

Головною метою фінансування є проєкти з висадки людей на Місяць і Марс, щоб перетворити людство на міжпланетний вид перед обличчям екзистенціальних загроз.

Ніякого порядку

Фінансова структура SpaceX, як вважають журналісти, зараз нагадує ковдру, зіткану зі шматків:

Основним джерелом стабільного доходу є Starlink – найбільша у світі супутникова комунікаційна мережа. Минулого року вона принесла 4,4 мільярда доларів операційного доходу. На сьогодні система використовує 10 000 супутників на низькій навколоземній орбіті, забезпечуючи інтернетом 10 мільйонів людей у 150 країнах і територіях.

Водночас деякі підрозділи викликають серйозне занепокоєння в інвесторів. Останні придбання SpaceX – соціальна мережа X і бізнес у сфері штучного інтелекту xAI – багато хто називає "порятунком" збиткових активів Маска. Зокрема, підрозділ штучного інтелекту зафіксував операційні збитки у розмірі 6,4 мільярда доларів за минулий рік.

Що насправді тримає SpaceX на плаву?

Важливим фактором стабільності залишаються державні контракти. За останні п'ять років SpaceX отримала від NASA, Міністерства оборони США та інших відомств замовлення на суму 6 мільярдів доларів. Минулого року п'ята частина всього доходу компанії надійшла саме від федерального уряду.

Однак близькі стосунки Маска з адміністрацією Трампа викликають запитання в юристів з питань етики. Існує ризик, що після завершення президентського терміну Дональда Трампа потік бюджетних коштів може скоротитися.

Ілон Маск – перший у світі трильйонер

Цікаво, що цей вихід на біржу може зробити Ілона Маска першим у світі трильйонером. Зараз Forbes оцінює його статки у 807 мільярдів доларів. Система винагороди Маска в компанії є унікальною: його офіційна зарплата у 2025 році становила лише 54 080 доларів, проте він претендує на колосальні пакети акцій.

Для отримання повної винагороди ринкова вартість SpaceX повинна досягти 7,5 трильйона доларів (що значно обганяє вартість найдорожчих на сьогоднішній день компаній), а на Марсі має бути створена постійна колонія з населенням щонайменше 1 мільйон мешканців.

Додаткові бонуси передбачені навіть за створення гігантських космічних центрів обробки даних розміром з футбольне поле.

Майбутнім акціонерам радять звернути увагу на структуру управління. Маск та обмежене коло власників володітимуть акціями спеціального класу, кожна з яких дає 10 голосів.

Це обмежить або виключить вашу здатність впливати на корпоративні справи та обрання наших директорів,

– попереджає SpaceX у буклеті щодо емісії.

Офіційна презентація для інвесторів, так зване роуд-шоу, має розпочатися 4 червня 2026 року.

Дивіться також Трагедія на Starbase: загибель працівника знову привернула увагу до безпеки у SpaceX

Вам також буде цікаво дізнатися: чому SpaceX є збитковою компанією

SpaceX часто називають однією з найдорожчих приватних компаній світу, але при цьому вона роками працює з величезними витратами та нерідко демонструє чисті збитки. Причина полягає в тому, що компанія витрачає колосальні кошти на довгострокові проєкти, які поки не приносять стабільного прибутку.

Найбільша стаття витрат – розробка ракети Starship. Це надважка багаторазова система, яку Ілон Маск хоче використовувати для польотів на Місяць і Марс. Випробування Starship коштують мільярди доларів через виробництво прототипів, вибухи під час тестів, будівництво інфраструктури та двигунів Raptor. SpaceX фактично одночасно будує нову ракету, космодром, систему дозаправлення на орбіті та майбутню транспортну архітектуру для Марса.

Друга причина – супутниковий інтернет Starlink. Попри стрімке зростання абонентської бази, мережа потребує величезних капіталовкладень. Компанія запускає тисячі супутників, регулярно замінює старі апарати, виробляє термінали для клієнтів і фінансує глобальне покриття. Значна частина прибутку знову реінвестується у розширення системи.

Окремою проблемою є масштабні інвестиції в штучний інтелект і дата-центри після зближення SpaceX із xAI та соцмережею X. За даними фінансових документів і медіа, лише капітальні витрати компанії за останній рік перевищили 20 мільярдів доларів, пише New York Post.

При цьому сама SpaceX не є "банкрутом" чи компанією на межі краху. Її ситуація більше нагадує Amazon початку 2000-х років – компанія жертвує короткостроковою прибутковістю заради домінування у стратегічних галузях майбутнього. Основний стабільний дохід зараз приносять запуски Falcon 9 та Starlink.

Які найдорожчі компанії світу у травні 2026 року?

Станом на травень 2026 року трійка найдорожчих компаній світу, за даними The Guardian, виглядає так:

NVIDIA – приблизно 5 – 5,5 трильйона доларів.

Alphabet – близько 4,8 – 5 трильйонів доларів.

Apple – приблизно 4,3 – 4,4 трильйона доларів.

Ринок зараз надзвичайно сильно залежить від штучного інтелекту. NVIDIA фактично стала ключовим постачальником ШІ-прискорювачів для дата-центрів по всьому світу, тоді як Alphabet та Apple утримують гігантські екосистеми сервісів і пристроїв.

Що робить SpaceX для досягнення своїх космічних цілей?

SpaceX будує власну вертикально інтегровану космічну екосистему. Компанія самостійно виробляє ракети, двигуни, супутники, системи зв'язку та програмне забезпечення. Це дозволяє знижувати залежність від підрядників і скорочувати витрати.

Ключовою ідеєю є багаторазове використання ракет. Falcon 9 уже десятки разів запускає ті самі прискорювачі, що радикально здешевило космічні польоти. SpaceX хоче зробити те саме зі Starship, але в ще більших масштабах – щоб запускати сотні тонн вантажу за значно нижчою ціною.

Компанія також активно співпрацює з NASA. SpaceX доставляє вантажі та астронавтів на МКС, а модифікований Starship має стати місячним посадковим модулем у програмі Artemis.

Ще один стратегічний напрям – Starlink. Маск прямо заявляв, що прибуток від супутникового інтернету має фінансувати колонізацію Марса. Тобто Starlink для SpaceX – це не окремий бізнес, а джерело коштів для міжпланетної програми. Нагадаємо, аналогічну систему інтернету хочуть запустити й навколо самого Марса.

Як SpaceX купила X та xAI

Як ми проаналізували, формально SpaceX напряму не "купувала" соцмережу X, яка раніше називалася Twitter. Усе відбулося дещо інакше: