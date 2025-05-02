США вперше почали ділитися секретними даними про космічну активність Росії та Китаю з союзниками

Сполучені Штати Америки вперше передають союзникам з розвідувального альянсу "П’ять очей" (Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія) засекречену інформацію про космічну діяльність країн-агресорів – Росії та Китаю. Це рішення є безпрецедентним для американської військової системи.

Як повідомляє NV з посиланням на видання The Times, раніше дані, зібрані підрозділом Космічних сил США Space Delta 9, були доступні лише обмеженому колу осіб з найвищим рівнем допуску до державної таємниці у Вашингтоні, інформує 24 Канал.

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Командир Space Delta 9 полковник Ремсі Горн заявив, що останніми тижнями було ухвалено стратегічне рішення про поглиблення співпраці з найближчими партнерами. Йдеться про доступ союзників до конфіденційної інформації щодо зростаючої "зловмисної активності" Росії та Китаю у космосі.

За словами Горна, обмін даними дозволить союзникам допомагати США виявляти й усувати вразливості в орбітальній обороні. У відповідь Америка надасть партнерам частину ключової інформації, зібраної за останні десять років.

Американські військові вперше дозволили британським колегам спостерігати за їхньою роботою на базі Космічних сил у Шрайнері, штат Колорадо, на тлі посилення занепокоєнь щодо мілітаризації космосу з боку Китаю,

– йдеться в матеріалі The Times.

Під час брифінгу в посольстві США в Лондоні Горн також заявив, що Америка планує розробити космічне озброєння для захисту західних супутників у разі атаки. Крім того, він наголосив, що "Америка, як ніколи готова до проведення бойових операцій, якщо противники кинуть їм виклик".

За словами полковника, лише у 2024 році Китай вивів на орбіту щонайменше 270 супутників – значно більше, ніж у попередні роки. США прагнуть не допустити створення Пекіном так званої "мережі вбивства" – системи спостереження за американськими військами з орбіти, яка може забезпечити наведення гіперзвукової зброї у разі війни.

Британія і США наразі співпрацюють над вдосконаленням систем виявлення і відстеження гіперзвукових ракет.

За офіційними даними, у Китаї нині працюють або будуються 58 заводів зі створення супутників. Очікується, що до кінця 2025 року країна зможе виробляти понад 5 000 супутників на рік. Серед ключових проєктів – G60 Starlink компанії Spacecom Satellite Technology (15 000 супутників, 648 із них мають бути запущені до кінця 2025 року), сузір’я Guowang (12 992 супутники) та Honghu-3 (планується 10 000 супутників).

У той самий день на орбіту було запущено 87 нових супутників – один із 20 наймасовіших запусків в історії. Запуски здійснили Китай, а також американські компанії SpaceX (Ілон Маск) і Amazon зі своїм проєктом Kuiper (Джефф Безос).