США планують заборонити продаж дронів DJI через занепокоєння щодо національної безпеки

Палата представників Конгресу США прийняла Countering CCP Drones Act, або закон проти безпілотників. Він має на меті повністю заборонити продаж безпілотників, вироблених китайським технологічним гігантом DJI, на території США. Тепер законопроєкт чекає на розгляд у Сенаті, і якщо він буде ратифікований і підписаний Президентом, це означатиме рішучий зсув у політиці США щодо безпілотників.

Компанія DJI, яка володіє 70% світового ринку безпілотників, вже давно перебуває в центрі уваги американських законодавців, які називають інтереси національної безпеки основним обґрунтуванням запропонованої заборони.

Дивіться також Дивіться як Tesla на автопілоті врізається в машину поліції, навіть не пригальмувавши

Домінування компанії в галузі, а також той факт, що приблизно 6% акцій DJI належать китайським державним структурам, посилили побоювання, що китайська влада може отримати доступ до дронів DJI, які працюють над територією США, або використовувати їх у своїх цілях.

Це занепокоєння посилюється побоюваннями, що подальше зростання DJI може посилити економічні важелі Китаю на світовій арені.

Депутат Еліс Стефанік, представник республіканців від штату Нью-Йорк, висловила настрої багатьох законодавців, коли заявила:

DJI становить неприйнятну загрозу національній безпеці, і вже давно настав час вивезти дрони, вироблені комуністичним Китаєм, з Америки.

Згідно із запропонованим законопроєктом, заборона буде спрямована на нові продажі дронів DJI в США, але не торкнеться вже придбаних і використовуваних дронів.

Таке розмежування має на меті збалансувати занепокоєння щодо безпеки з практичністю існуючих споживчих інвестицій.

Попри широку підтримку законопроєкту в Конгресі, його остаточне схвалення залишається невизначеним, оскільки як прихильники, так і скептики очікують на подальші рішення законодавчої та виконавчої влади.

Дивіться також "Двоока" камера від Blackmagic зможе знімати просторове відео для Apple Vision Pro

Тим часом DJI ще не прокоментувала публічно законодавчі зміни. Однак, представники компанії по всьому світу раніше наголошували на своїй відданості принципам конфіденційності та безпеки, заперечуючи будь-які звинувачення в стеженні або шпигунстві.