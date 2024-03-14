Starship у космосі: корабель SpaceX успішно здійснив орбітальний політ

14 березня корабель Starship приватної космічної компанії StaceX здійснив історичне досягнення успішно стартувавши, досягнувши космосу та повернувшись на Землю.

Як інформує 24 Канал, космічний корабель SpaceX успішно здійснив політ у космос і зараз повертається на Землю.

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Як пройшов політ

Важливо зазначити, що наразі SpaceX ще не зібрала усіх даних і ми не маємо інформації про те, чи були виконані усі заплановані кроки третього випробування, яке відбулося 14 березня.

Наразі відомо, що система Starship, яка складається з однойменного корабля та ракети-носія Super Heavy, здійснила успішний старт та роз'єднання.

Відео старту

Відео моменту роз'єднання

У той час, як Starship продовжив політ, перший ступінь досягнувши запланованої висоти розпочав процес спуску. Він мав приводнитися в океані, однак, судячи з високої швидкості в момент приводнення, він розбився об поверхню води.

Starship розбився

Корабель Starship продовжив орбітальний політ на висоті 213 кілометрів та почав повільно спускатися. Він запалив двигуни, та почав процес сходження з орбіти і входження в атмосферу Землі.

Він повинен був приводнитися в Індійському океані, однак SpaceX повідомила, що втратила зв'язок з апаратом, а пізніше підтвердила, що він розбився під час спуску.

А проте, Starhip досягнув нових висот і зміг здійснити орбітальний політ, а це було найголовнішим завданням місії. Компанія збере усю необхідну інформацію та удосконалить корабель, а ми поки чикатимемо на причини аварії та дату наступного тестового польоту.

Відео польоту Starship у космосі

Короткий підсумок польоту

Starship здійснив успішний старт.

Відбулося повністю успішне розділення ступенів.

Двигуни запалювання першого ступеня для повернення до Мексиканської затоки стартували успішно.

Відбулася невдала посадка першого ступеня (ймовірно він був зруйнований через перевантаження, високу швидкість та поганий кут входу).

Вдале відкриття дверцят Starship у космосі.

Вдале перекачування палива в баках Starship.

Невдале запалювання вакуумних Raptor в космосі.

Чудова робота камери та зв'язку на перших етапах уповільнення в щільних шарах атмосфери.

Втрата корабля з невідомих причин.

Навіщо SpaceX потрібен Starship

Космічний корабель Starship компанії SpaceX та її надпотужна ракета-носій Super Heavy є найвищою та найпотужнішою ракетою у світі. У складеному стані вони мають висоту 122 метри, перший ступінь оснащений 33 двигунами Raptor, а розгінний блок Starship несе шість двигунів Raptor.



Висота Starship / Фото SpaceX

SpaceX спроєктувала систему запуску Starship як повністю багаторазову і сподівається використовувати її для дослідження далекого космосу, запусків важких вантажів і космічного туризму.

Компанія вже продала дві приватні подорожі навколо Місяця на Starship, а NASA обрала Starship для висадки астронавтів корабля Artemis 3 на Місяць до 2026 року.

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Але спочатку SpaceX має довести, що її Starship може досягти орбіти і, схоже, сьогодні компанії це вдалося.