У Telegram був масштабний збій
Увечері 8 червня журналісти 24 Каналу помітили, що в телеграмі стався збій. О 22:50 у соцмережі почали приходити ті повідомлення, які не вдавалося надіслати протягом цілої години. Але досі не відомо, що стало причиною збою.
Востаннє телеграм лягав нещодавно – 24 травня, причому двічі. Тоді, як і сьогодні, користувачі не могли приєднатися до сервера та відправити повідомлення.
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Що відомо про збій у Telegram сьогодні
Проблеми з сервісом помітили о пів на десяту. На них скаржилися користувачі з різних міст, в яких є інтернет, тож це не залежить від роботи провайдера чи відключень світла.
Спершу підвисло завантаження фотографій. Втім, часом таке буває у цій соцмережі.
Але майже одразу з'явилися й інші проблеми:
- відео не відкривалися;
- не можна було переслати повідомлення з каналу собі у збережене чи іншому користувачеві;
- прогорнути телеграм-канал до найновіших постів удавалося тільки з затримкою.
Також користувачі скаржилися, що все зависло: повідомлення не виходило відправити, система постійно писала, що триває "завантаження" чи "оновлення".
На 21:50 ситуація була такою: дописи з каналів і повідомлення, які люди намагалися надіслати, підтягнуло відправникові, але не адресатові. Водночас у деяких чатах видно тільки останні повідомлення, а історії переписки нема.
У застосунку Telegram висіло повідомлення про оновлення стрічки. Усі дописи з телеграм-каналів зупинилися на 21:28. Також неможливо було надіслати повідомлення самому собі: в збереженому постійно крутився годинничок.Важливо! 24 Канал можна читати не тільки в телеграмі! В нас є Whatsapp, Viber та Facebook. Або Instagram, якщо вам зручніше там. Підпишіться, щоб не загубити нас і бути в курсі важливих новин!
Дані DownDetector про збій у Telegram
Сервіс DownDetector також повідомив про проблеми. Там помітили, що після дев'ятої вечора різко зросла кількість даних про негаразди з роботою телеграму.
У коментарях написали, що збій у Telegram помітили по всьому світу – і у США, і в Казахстані, і в Європі (зокрема Німеччині, Латвії, Молдові). Та, звісно, в Україні.
Українці жартують про збій в інших соцмережах
На офіційному акаунті телеграму в Х поки немає даних про причини збою. Тож українці питали одне в одного, чи працюють застосунок і декстопна версія.
Українці в Х обговорюють збій у телеграмі / Скриншот 24 Каналу
А ще закликали виходити в реальне життя і не втрачати почуття гумору.
Ми доповнимо цю новину, коли стане відомо про причини збою.