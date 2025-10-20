Увечері 20 жовтня користувачі повідомили про збій у роботі соцмережі Telegram. Він торкнувся України та інших країн.

Деталі зібрав 24 Канал.

Дивіться також Україна зміцнює цифровий суверенітет: у Чорному морі прокладуть інтернет-маршрут в обхід Росії

Що відомо про збій у Telegram сьогодні, 20 жовтня?

Журналісти 24 Каналу наразі не помітили проблем ані з роботою застосунку, ані ПК-версії.

Водночас у мережі пишуть, що:

не відкриваються чати;

не відправляються повідомлення;

не завантажуються медіа.

Читачі 24 Каналу також говорять, що робота Telegram увечері 20 жовтня коректна.



Не всі помітили збій / Скриншот 24 Каналу

Ви також можете залишити свій голос у нашому опитуванні.



Збій у Telegram у світі / Скриншот 24 Каналу

Судячи з даних на сайті Downdetector, проблеми тривають чи не весь вечір, вони зачепили різні країни. Найбільше скарг на з'єднання з сервером і роботою застосунку.



Збій у Telegram в Україні / Скриншот 24 Каналу

Українські користувачі скаржаться на роботу застосунку. Проблеми почалися пізніше, ніж у світі, – близько восьмої вечора.

У Downdetector припустили, що це може бути пов'язано з проблемами вебсервісів Amazon.

Цікаво знати Одна помилка, що зупиняє світ: 8 найбільших збоїв, які пережив інтернет

Який збій був в Amazon?