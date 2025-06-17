Діти Трампа запустили мобільного оператора та анонсували золотий смартфон за 500 доларів
- Організація Trump Organization, під керівництвом дітей Дональда Трампа, запустила мобільного оператора Trump Mobile та анонсувала золотий смартфон T1 за 499 доларів.
- Trump Mobile пропонує тарифний план "The 47 Plan" за 47,45 долара на місяць з необмеженими дзвінками, текстовими повідомленнями та даними, а також сервіс кол-центру в Сент-Луїсі.
- Смартфон T1 має 6.78-дюймовий OLED-дисплей, 12 ГБ оперативної пам’яті, 256 ГБ внутрішнього сховища, працює на Android 15, але не вказано чипсет пристрою.
Організація Trump Organization, яку наразі контролюють діти Дональда Трампа, оголосила про запуск мобільного оператора Trump Mobile та випуск смартфона T1 у золотому корпусі вартістю 499 доларів.
Trump Mobile – це новий віртуальний мобільний оператор (MVNO), який працює на основі інфраструктури T-Mobile через партнерство з Liberty Mobile, інформує 24 Канал. Компанія пропонує єдиний тарифний план під назвою "The 47 Plan" вартістю 47,45 долара на місяць, що, ймовірно, є відсиланням до статусу Дональда Трампа як 45-го та 47-го президента США.
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План включає необмежені дзвінки, текстові повідомлення та дані (перші 20 ГБ на високій швидкості), а також додаткові послуги, такі як цілодобова придорожня допомога від Drive America та доступ до телемедичних консультацій 24/7.
Покриття та якість зв’язку, за прогнозами, будуть подібними до інших MVNO на мережі T-Mobile, таких як Mint Mobile чи Metro. Однак ціна "The 47 Plan" є вищою порівняно з аналогічними необмеженими планами конкурентів, які коштують від 25 до 30 доларів на місяць.
Trump Mobile також обіцяє американський сервіс із кол-центром у Сент-Луїсі, штат Міссурі, що підкреслює патріотичний акцент компанії.
Смартфон T1 – золотий символ патріотизму
Головною новинкою став смартфон T1, який позиціонується як "елегантний золотий смартфон, створений для продуктивності та з гордістю розроблений і виготовлений у США". Пристрій коштуватиме 499 доларів і вже доступний для попереднього замовлення з депозитом у 100 доларів.
За інформацією з пресрелізу, продаж розпочнеться у серпні або вересні 2025 року, хоча різні джерела називають різні дати.
Смартфон T1 / Фото Trump Organization
Характеристики T1 наступні:
- 6.78-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц,
- 12 ГБ оперативної пам’яті,
- 256 ГБ внутрішнього сховища з можливістю розширення,
- батарею на 5000 мАг з швидкою зарядкою 20 Вт,
- рідкісний для сучасних пристроїв 3.5 мм роз’єм для навушників.
- Смартфон працює на Android 15.
- Камери представлені 50-мегапіксельним основним сенсором, а також 2-мегапіксельними макро- та глибинними датчиками, без ультраширококутного об’єктива.
На жаль, чипсет пристрою не вказано, що залишає питання щодо його продуктивності.
Дизайн T1 підкреслює патріотичну тематику – золотий матовий корпус із логотипом T1 та прапором США на задній панелі, а також потрійна камера, що нагадує останні моделі iPhone Pro.
Однак експерти висловлюють скепсис щодо заяви про "виробництво в США", адже більшість компонентів смартфонів зазвичай постачаються з-за кордону, а остаточне складання часто відбувається в Азії.
Конфлікт інтересів та реакція ринку
Запуск Trump Mobile викликав дискусії щодо можливого конфлікту інтересів, адже голова Федеральної комісії з комунікацій (FCC) Брендан Карр, який має регулювати телекомунікаційний сектор, вважається політично близьким до адміністрації Трампа. Регулювання бізнесу, пов’язаного з родиною чинного президента, може поставити під сумнів неупередженість рішень.
Варто зауважити, що анонс T1 нагадав про схожий запуск смартфона від брата одіозного наркоторговця Пабло Ескобара. В 2019 році брат відомого наркобарона випустив гнучкий смартфон, який мав "знищити Apple", але не склалося. Ймовірно схожа доля чекає і на смартфон Трампа, про який всі забудуть вже найближчим часом.