Секретний смартфон vivo зможе працювати тижнями завдяки величезному акумулятору

Компанія vivo працює над створенням смартфона з надзвичайно потужним акумулятором, ємність якого може сягати 12 000 мАг. Таким чином бренд планує наздогнати конкурентів, які вже почали випускати пристрої з батареями від 10 000 мАг.

Як повідомляє GSMArena, новинка перебуває на стадії внутрішніх випробувань, тому її поява на ринку відбудеться не найближчим часом. Крім того, смартфон отримає інноваційний тип батареї, що вплине на його витривалість.

Якими будуть характеристики нового акумулятора від vivo?

Згідно з даними відомого інсайдера Digital Chat Station, китайський виробник vivo проводить тести смартфона, оснащеного кремнієво-вуглецевим акумулятором нового типу. Це однокомпонентна батарея з напругою 4,53 В.

Хоча номінальна ємність джерела живлення становить 10 000 мАг, його типова ємність у реальних умовах використання може варіюватися від 11 000 до 12 000 мАг.



Digital Chat Station розповів про інноваційний смартфон vivo / Скриншот lowyat

Поки що невідомо, як саме називатиметься ця модель, але за попередньою інформацією вона не буде флагманом. Швидше за все, величезний акумулятор отримає смартфон середнього сегмента або пристрій під суббрендом iQOO. Наприклад нещодавно вийшов iQOO 15R, який отримав батарею ємністю 1600 мАг.

Наразі девайс проходить тривалі та ретельні випробування, тож чекати на його офіційний анонс у найближчому майбутньому не варто.

Що такого особливого в кремнієво-вуглецевій батареї?

Кремнієво-вуглецеві батареї (silicon-carbon, Si-C) – це не зовсім "новий хімічний елемент", а еволюція звичайних літій-іонних елементів: замість традиційного графітового анода виробники використовують композит із кремнію та вуглецю (або багатошарові структури, де кремній поєднаний з карбоном), пояснює Beedom Gadgets.

Кремній теоретично вміщує значно більше літію на одиницю маси, отже дозволяє отримати вищу енергоємність в тому ж об'ємі.

Переваги кремнієво-вуглецеві батареї очевидні:

Більша ємність при тій самій товщині – тому смартфон із Si-C анодом може отримати помітно більшу батарею без істотного потовщення корпусу.

Швидша зарядка – кремній дозволяє швидше вводити/витягувати іони, тож виробники часто поєднують Si-C з більш агресивною схемою швидкої зарядки.

Практичний ефект: довше "реальне" життя між підзарядками (щоденний досвід), іноді менший деградаційний ефект на один цикл порівняно з простим графітовим анодом у тих самих умовах.

Перехід на кремнієво-вуглецеві батареї уже почався, але він поступовий. Частина китайських брендів першими впроваджує Si-C у флагмани й витривалі моделі (є приклади у пристроях від OnePlus і Honor), а великі постачальники компонентів (наприклад, TDK) вже інвестують у виробництво та "прискорюють" лінійки Si-anode рішень. Але глобальна масова заміна графіту займе роки через валідацію надійності, масштаб виробництва й ціну, пише Windows Central.

Ринок смартфонів змінюється

Vivo – не єдина компанія, що рухається у напрямку суттєвого збільшення автономності ґаджетів. Протягом останніх кількох місяців одразу декілька виробників представили свої рішення з батареями на 10 000 мАг і більше.