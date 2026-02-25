Как сообщает GSMArena, новинка находится на стадии внутренних испытаний, поэтому ее появление на рынке состоится не в ближайшее время. Кроме того, смартфон получит инновационный тип батареи, что повлияет на его выносливость.

Какими будут характеристики нового аккумулятора от vivo?

Согласно данным известного инсайдера Digital Chat Station, китайский производитель vivo проводит тесты смартфона, оснащенного кремниево-углеродным аккумулятором нового типа. Это однокомпонентная батарея с напряжением 4,53 В.

Хотя номинальная емкость источника питания составляет 10 000 мАч, его типичная емкость в реальных условиях использования может варьироваться от 11 000 до 12 000 мАч.



Пока неизвестно, как именно будет называться эта модель, но по предварительной информации она не будет флагманом. Скорее всего, огромный аккумулятор получит смартфон среднего сегмента или устройство под суббрендом iQOO. Например недавно вышел iQOO 15R, который получил батарею емкостью 1600 мАч.

Сейчас девайс проходит длительные и тщательные испытания, поэтому ждать его официальный анонс в ближайшем будущем не стоит.

Что такого особенного в кремниево-углеродной батарее?

Кремниево-углеродные батареи (silicon-carbon, Si-C) – это не совсем "новый химический элемент", а эволюция обычных литий-ионных элементов: вместо традиционного графитового анода производители используют композит из кремния и углерода (или многослойные структуры, где кремний соединен с карбоном), объясняет Beedom Gadgets.

Кремний теоретически вмещает значительно больше лития на единицу массы, следовательно позволяет получить высокую энергоемкость в том же объеме.

Преимущества кремниево-углеродные батареи очевидны:

Большая емкость при той же толщине – поэтому смартфон с Si-C анодом может получить заметно большую батарею без существенного утолщения корпуса.

Быстрая зарядка – кремний позволяет быстрее вводить/извлекать ионы, поэтому производители часто сочетают Si-C с более агрессивной схемой быстрой зарядки.

Практический эффект: дольше "реальная" жизнь между подзарядками (ежедневный опыт), иногда меньший деградационный эффект на один цикл по сравнению с простым графитовым анодом в тех же условиях.

Переход на кремниево-углеродные батареи уже начался, но он постепенный. Часть китайских брендов первыми внедряет Si-C во флагманы и выносливые модели (есть примеры в устройствах от OnePlus и Honor), а крупные поставщики компонентов (например, TDK) уже инвестируют в производство и "ускоряют" линейки Si-anode решений. Но глобальная массовая замена графита займет годы из-за валидации надежности, масштаб производства и цену, пишет Windows Central.

Рынок смартфонов меняется

Vivo – не единственная компания, что движется в направлении существенного увеличения автономности гаджетов. В течение последних нескольких месяцев сразу несколько производителей представили свои решения с батареями на 10 000 мАч и более.