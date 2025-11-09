Чи шкодить смартфону швидка зарядка: результати великого експерименту

YouTube-канал HTX завершив дворічний експеримент, щоб з'ясувати, як швидка зарядка впливає на акумулятори смартфонів. У дослідженні взяли участь 40 пристроїв, що дозволило зробити висновок про те, чи справді вони впливають на швидшу "смерть" батареї.

То чи варто перейматися через спосіб зарядки?

Автор експерименту на каналі HTX провів масштабне дослідження, яке тривало два роки і складалося з кількох серій тестів, розповідає 24 Канал. Основна частина тривала понад пів року та охопила 500 повних циклів заряду й розряду.

Ютубер порівняв смартфони з різною потужністю зарядки – від стандартних 18 Вт до надшвидких 120 Вт.

Результати показали, що різниця у деградації акумуляторів між моделями з ультрашвидкою (120 Вт) і звичайною (18 Вт) зарядкою становить у середньому лише 0,3%. Це свідчить про те, що потужність зарядного пристрою майже не впливає на довговічність батареї.

Чи потрібно заряджати смартфон до 100%?

У другій серії тестів перевіряли, чи корисно тримати рівень заряду в діапазоні від 30% до 80%. Такий режим порівняли з повною розрядкою до 0% та зарядкою до 100%. Перевага "помірного" режиму також виявилася невеликою, хоч і значнішою – різниця у стані батарей склала 2,5%.

Експеримент зі "здоров'ям" батарей смартфонів – дивіться відео:

На думку автора експерименту, свідомо використовувати лише 50% ємності акумулятора, щоб зберегти всього 2,5% його "здоров'я" протягом двох років, для більшості користувачів немає практичного сенсу.

У підсумку HTX Studio зазначили, що не варто надмірно турбуватися про режим зарядки. Користувачам радять просто використовувати свої телефони так, як їм зручно, оскільки в довгостроковій перспективі обраний спосіб зарядки не відіграє суттєвої ролі.