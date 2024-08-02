Ядерний майданчик Мангеттенського проєкту перетворять на потужну сонячну електростанцію

Міністерство енергетики США планує побудувати сонячну електростанцію потужністю 1 гігават на колишньому надсекретному ядерному майданчику Мангеттенського проєкту в штаті Вашингтон. Для цього залучать сторонню компанію, щоб перепрофілювати ділянку площею 8000 акрів.

Що відомо про проєкт

Сполучені Штати реалізують великий проєкт під назвою "Cleanup to Clean Energy", який стартував у липні 2023 року. Він передбачає будівництво сонячних електростанцій по всій країні на об'єктах, які раніше використовувалися для ядерної енергетики, ядерних досліджень та програм розробки ядерної зброї.

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Для нового проєкту Міністерство працюватиме з компанією Hecate Energy, яка перепрофілює Хенфордський майданчик, який вперше відкрили у 1943 році. Він був надсекретним місцем для Мангеттенського проєкту під час Другої світової війни, де ядерні реактори виробляли плутоній для перших у світі атомних бомб. Місце розташоване на ділянці напівзасушливої пустелі вздовж річки Колумбія.

Міністерство енергетики перетворює тисячі акрів землі на нашому майданчику в Хенфорді на процвітаючий центр безвуглецевої сонячної енергетики, показуючи приклад очищення довкілля та надання нових економічних можливостей місцевим громадам,

– зазначила Дженніфер Ґранхолм, очільниця енергетичного відомства США.

Жодних термінів поки що не називають. Попереду ще тривалі переговори між урядом США та Hecate Energy, а також складання проєкту.

Енергетичні перегони

Хоча про це не говорять у такому ключі, але США та Китай вступили в справжні енергетичні перегони, на кшталт космічних чи ядерних. Китай оголосив про наміри побудувати по всій країні 455 гігаватів сонячних і вітрових електростанцій. Велику частину з цього вже вдалося запустити, в тому числі й кілька найбільших на сьогодні сонячних електростанцій у Сінцзяні та інших місцях.

За час правління Байдена до енергосистеми США вже було додано майже 90 гігаватів сонячних потужностей, що достатньо для забезпечення електроенергією приблизно 13 мільйонів будинків.