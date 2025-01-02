Як впорядкувати файли на комп'ютері: простий і надійний метод

Якщо на вашому комп'ютері вже назбиралася низка тек "Розібрати", "Розібрати1", "Розібрати2", вам конче потрібно прочитати цю статтю до кінця. Впорядкування цифрових файлів не лише допомагає створити прибрати на вашому комп'ютері, а й впорядковує інші аспекти життя. До того ж коли ще починати таку процедуру, як не на початку нового року.

Автор популярної в західному сегменті інтернету колонки Get Organized поділився порадами з цього приводу після 13 років роботи, розповідає 24 Канал з посиланням на PCMag.

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Простий метод, який він описує, дає змогу впорядкувати не лише цифрові документи, а й інші життєві аспекти. Система настільки проста, що навіть якщо ви припуститеся помилок, легко повернетеся до порядку.

Крок 1: Створіть теки

Саме так, вам потрібно більше тек, але основна ідея – розсортувати файли за роками. Створіть теки з назвами "2025", "2024", "2023" тощо, а для дуже старих файлів використовуйте одну теку, наприклад, "2020 СТАРЕ".

Окрім тек за роками, створіть теку "_ВХІДНІ", куди можна поміщати робочі файли, які ще не потребують архівації або видалення. Символ підкреслення перед назвою (_) забезпечує, що тека завжди буде на початку списку.

Крок 2: Розсортуйте файли

Скористайтеся Провідником (Windows) або Finder (Mac), щоб швидко розсортувати файли за датою. Перемістіть їх до відповідних тек, не замислюючись надто сильно. Якщо пошук у файловій системі не спрацьовує, розподіл за роками допоможе швидко знайти потрібний документ.

Крок 3: Додаткові теки

У теці поточного року можна створити додаткові теки для детальнішого сортування. Наприклад, "2024 ФОТО" або "2024 ПОДАТКИ". Це особливо корисно, якщо у вас багато файлів.

Крок 4: Зробіть резервну копію

Збережіть ваші теки на хмарному сервісі, щоб мати доступ до файлів із будь-якого пристрою та уникнути втрати даних.

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Чому це важливо?

Впорядкованість полегшує пошук важливих файлів у стресових ситуаціях. Вам не потрібно буде відкривати десятки різних тек у пошуках потрібних документів чи фотографій – все буде відсортовано за роками і знайти інформацію буде легше.