Як пережити блекаут: готуємо смартфон та техніку до вимкнення світла

Щоденні вимкнення світла стали реальністю, до якої потрібно пристосовуватися. Енергетична інфраструктура України серйозно пошкоджена внаслідок російських обстрілів і на її відновлення знадобиться чимало часу. Тож нам потрібно бути готовими до найгірших сценаріїв.

Навіть якщо світла не буде протягом тривалого часу, можна підготуватися до такого розвитку подій, щоб максимально забезпечити власне виживання. 24 канал підготував поради про те, як налаштувати смартфон, яку техніку купити та що потрібно мати, щоб вимкнення енергії мінімально вплинули на якість вашого життя.

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Екстрений комплект

Передусім потрібно завжди мати напоготові комплект на випадок надзвичайної ситуації. Якщо світло зникне раптово, він повинен бути в доступному місці, щоб вам не довелося шукати його в темноті.

Туди повинні входити:

ліхтарик,

батарейки,

компактний радіоприймач,

готівка,

засоби першої медичної допомоги.

Рекомендуємо придбати кнопковий телефон, зарядити його, вимкнути та покласти до комплекту. Він може вам знадобитися згодом, якщо світла не буде тривалий період. Про нього слід пам'ятати та вмикати і підзаряджати його хоча б раз у 2-3 тижні.

Важливі правила, яких слід дотримуватися

На випадок раптових вимкнень електроенергії слід подбати про те, щоб уся техніка, якою ви плануєте користуватися, або яка може вам знадобитися, була в одному місці.

Придбайте кілька ліхтариків, запасні батарейки до них та покладіть їх в кожній кімнаті, щоб ви могли легко дістатися до них за потреби.

Подбайте про те, щоб ваші смартфони та запасні акумулятори завжди були заряджені. Це ж стосується і ноутбуків, планшетів та іншої техніки, яка працює від батарейок чи акумуляторів.

Коли світло раптово зникло, варто вимкнути з розеток усю техніку в будинку чи квартирі. Часто увімкнення електроенергії супроводжується стрибком напруги, що може вивести з ладу деякі прилади. ( Зверніть увагу! Це правило стосується і холодильника).

Це правило стосується і холодильника). Подумайте про встановлення мережевих фільтрів.

Купіть форми для льоду, наповніть їх та покладіть до морозильної камери (вони можуть знадобитися аби підтримувати низьку температуру в камері холодильника, якщо світла не буде тривалий час.

Тримайте двері холодильника та морозильної камери зачиненими. Більшість продуктів, що потребують охолодження, можна безпечно зберігати в закритому холодильнику протягом декількох годин. У невідкритому холодильнику продукти зберігатимуться холодними близько 4 годин. Повна морозильна камера зберігатиме температуру близько 48 годин.

Для аварійного освітлення використовуйте ліхтарики, свічки та гасові лампи можуть спричинити пожежу.

Залиште вимикач в одній з кімнат увімкненим, щоб знати, коли з'явиться електрика.

Одягайте кілька шарів теплого одягу, якщо на вулиці холодно.

Ніколи не використовуйте духовку як джерело тепла. Якщо електроенергія буде відключена на тривалий час, сплануйте перехід до іншого місця.

Уникайте зайвих поїздок, особливо автомобілем. Світлофори не працюватимуть, а дороги будуть перевантажені.

Вживайте продукти, які не потребують охолодження.

Не користуйтеся ліфтами.

Перевірте своїх сусідів, можливо їм потрібна ваша допомога, особливо, якщо це літні люди.

У разі необхідності перейдіть в громадське місце, де є електрика й тепло.

Утилізуйте харчові продукти та лікарські засоби, якщо порушено температурний режим зберігання.

Альтернативні джерела енергії

Переконайтеся, що у вас є альтернативні способи зарядки для вашого телефону або будь-якого пристрою, який потребує живлення. Радіоприймач/ліхтарик/зарядний пристрій на сонячних батареях є гарною альтернативою зарядним пристроям, що працюють від акумулятора.

Якщо у вас немає павербанка, рекомендуємо придбати його і тримати завжди зарядженим. Він точно знадобиться вам у випадку вимкнення електроенергії, тож краще обрати модель з великим акумулятором, або навіть подумати про об'ємний запасний акумулятор, здатний заряджати кілька пристроїв водночас.

ми писали в окремому матеріалі . Тут висвітлено всі важливі аспекти, на які варто звернути увагу, особливо, якщо ви шукаєте універсальний павербанк здатний заряджати не лише смартфони, але й ноутбуки.

Якщо ви проживаєте у приватному будинку, варто розглянути можливість придбання генератора. Однак пам'ятайте, його в жодному випадку не можна використовувати у приміщенні. Також не рекомендується підключати його до електромережі будинку, краще використовувати потужну переноску і підключатися напряму до генератора.

Як підготувати смартфон до блекауту

При правильному налаштуванні ваш смартфон здатен протриматися без зарядки протягом кількох днів. Налаштовуючи смартфон, пам'ятайте: це ваш екстрений засіб зв'язку, тож краще вимкнути всі зайві функції які виснажують акумулятор.

Також рекомендуємо перевести його в режим збереження енергії, або увімкнути режим "Ультраекономії" доступний на деяких моделях смартфонів. Він призначений саме для таких випадків і фактично перетворює смартфон у старий добрий телефон здатний лише дзвонити та відправляти SMS.

Яку техніку купити

Детальніше про те, як максимально зберегти заряд батареї на смартфоні ми писали в окремому матеріалі . Тут ви знайдете дієві поради, які дозволять вашому смартфону працювати 2-3 дні, а то й більше від акумулятора.

Ми вже згадували про те, що вам потрібні ліхтарики, батарейки, та акумулятори. Цієї техніки не буває забагато, особливо це стосується змінних акумуляторів та батарейок.

Однак на випадок довгих відключень варто запастися й іншою технікою, яка допоможе вам бути на зв'язку та стежити за подіями. Мовиться про банальний радіоприймач, який раніше був у кожному будинку. Сьогодні цей пристрій не такий поширений, але в реаліях сьогодення дуже потрібний, тож рекомендуємо купити його, або відшукати старий робочий приймач.

Якщо ви мешкаєте у місті, то вам достатньо мати невеликий портативний FM-приймач на батарейках. Він допоможе бути в курсі подій на випадок проблем зі зв'язком, які сьогодні часто виникають під час відключення енергії.

Якщо ж ви живете за містом, вам знадобиться більш потужний стаціонарний приймач, який працює від акумулятора.

Можливі проблеми зі зв'язком та їх вирішення

Як вибрати радіоприймач, на що звернути увагу і що саме вам потрібно ви можете краще зрозуміти прочитавши наш спеціальний матеріал присвячений цим питанням.

Як ми вже повідомляли вище, ймовірність проблем з мобільним зв'язком під час тривалих відключень електроенергії більш ніж висока. Саме тому слід подбати про те, щоб ви були готові до цього.

Радіо може забезпечити вам доступ до інформації. Так ви дізнаєтеся про відбій чи початок повітряної тривоги та інші важливі новини.

Крім того, відсутність сигналу мережі не обов'язково означає відсутність можливості зв'язатися з іншими людьми. Якщо ви живете у багатоквартирному будинку, для зв'язку із сусідами можна використовувати офлайн месенджери, які працюють через Bluetooth. Про їх використання можна домовитися заздалегідь.

Можна також спробувати під'єднатися до мережі іншого оператора. Зробити це доволі легко, оскільки національний роумінг в Україні зараз повністю безкоштовний. Вам лише потрібно змінити вибір мережі з автоматичного на ручний і вибрати мережу "Київстар", Vodafone або lifecell.

На Android:

"Налаштування",

"Мобільна мережа",

"Оператор".

На iPhone:

"Параметри",

"Стільникові дані",

"Вибір мережі".

Далі потрібно знайти доступні мережі та вибрати будь-яку з них. Щоб користуватися інтернетом в такому режимі, має бути активною опція "Передача даних у роумінгу".

Про те, як підготувати смартфон до роботи без електроенергії та мережі у нас є великий матеріал , з яким ми радимо обов'язково ознайомитися. Тут багато важливих та корисних порад, які можуть допомогти вам.

Читайте на сайті Блекаут в Україні: скільки протримається мобільна мережа без світла

Підсумок

Якою б не була ситуація, ви зможете зберегти спокій, якщо будете готові до неї. Надіємося ці прості правила та поради допоможуть вам підготуватися до екстрених ситуації. А ще, ми бажаємо, щоб вони взагалі вам не знадобилися, однак сусідство з країною-терористкою не залишає нам іншого вибору, окрім як завжди бути готовими.