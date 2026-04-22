Магнітна буря 22 квітня: як активність Сонця вплине на Землю

За прогнозами фахівців у середу, 22 квітня, геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься переважно стабільною. Втім, можливі короткочасні періоди підвищеної активності, пов'язані із впливом сонячного вітру.

Загалом протягом 22 квітня суттєвих геомагнітних збурень не прогнозується. За оцінками фахівців NOAA (Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США), загальний стан магнітного поля Землі буде залишатися на "зеленому" рівні, що означає відсутність серйозних бур або штормів.

Такий перебіг також підтверджує Британська геологічна служба. Водночас експерти служби зазначають, що швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через вплив корональної діри, хоча з плином тижня вона має поступово знижуватися.

Чого чекати від сонячної активності?

Очікується, що геомагнітна активність загалом буде спокійною, хоча й існує ймовірність окремих активних періодів, яка зменшуватиметься у міру ослаблення впливу корональної діри.

Водночас існує невелика ймовірність, що в перший день активність може короткочасно досягти піку рівня G1, що означає слабку геомагнітну бурю, вплив якої на Землю майже невідчутний.

Композитне фото корональної діри на Сонці 22 квітня / Фото NOAA

Корональна діра Область, через яку у космос вириваються потоки заряджених частинок із підвищеною швидкістю. Саме вони досягають Землі та впливають на її магнітне поле.

Чим загрожують потужні сонячні бурі?

Науковці особливо уважно вивчають космічну погоду, оскільки наша зоря має прямий вплив на планету і процеси. Крім того, вона перебуває в особливому стані пікової активності останні кілька років, тож це унікальний шанс для науковців більше дізнатися про Сонце і те, що відбувається всередині нього.

Потужні спалахи на Сонці можуть викликати серйозні перебої в енергомережах, супутниках та системах навігації. Вчені побоюються, що один з таких спалахів, можливо, особливо потужний, здатен викликати блекаути і втрату зв'язку.

До того ж, на початку року британська Рада з наукових і технологічних об'єктів оприлюднила звіт про можливі наслідки потужного сонячного шторму для суспільства. З огляду на те, що сильні шторми здатні викликати перебої зі зв'язком й блекаути, це може загрожувати панікою і навіть протестами.