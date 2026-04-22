В целом в течение 22 апреля существенных геомагнитных возмущений не прогнозируется. По оценкам специалистов NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США), общее состояние магнитного поля Земли будет оставаться на "зеленом" уровне, что означает отсутствие серьезных бурь или штормов.

Такой ход также подтверждает Британская геологическая служба. В то же время эксперты службы отмечают, что скорость солнечного ветра остается повышенной из-за влияния корональной дыры, хотя с течением недели она должна постепенно снижаться.

Чего ждать от солнечной активности?

Ожидается, что геомагнитная активность в целом будет спокойной, хотя и существует вероятность отдельных активных периодов, которая будет уменьшаться по мере ослабления влияния корональной дыры.

В то же время существует небольшая вероятность, что в первый день активность может кратковременно достичь пика уровня G1, что означает слабую геомагнитную бурю, влияние которой на Землю почти неощутимо.

Солнце 22 апреля 2026 годаКомпозитное фото корональной дыры на Солнце 22 апреля / Фото NOAA

Корональная дыра

Область, через которую в космос вырываются потоки заряженных частиц с повышенной скоростью. Именно они достигают Земли и влияют на ее магнитное поле.

Чем угрожают мощные солнечные бури?

Ученые особенно внимательно изучают космическую погоду, поскольку наша звезда имеет прямое влияние на планету и процессы. Кроме того, она находится в особом состоянии пиковой активности последние несколько лет, так что это уникальный шанс для ученых больше узнать о Солнце и то, что происходит внутри него.

Мощные вспышки на Солнце могут вызвать серьезные перебои в энергосетях, спутниках и системах навигации. Ученые опасаются, что одна из таких вспышек, возможно, особенно мощная, способна вызвать блэкауты и потерю связи.

К тому же, начале года британский Совет по научным и технологическим объектам обнародовал отчет о возможных последствиях мощного солнечного шторма для общества. Учитывая то, что сильные штормы способны вызвать перебои со связью и блэкауты, это может грозить паникой и даже протестами.