Apple оставит своих пользователей без стриминговых сервисов Google и Microsoft

Судя по всему, владельцев устройств Apple ждет неприятный сюрприз: они могут остаться без многообещающих сервисов Stadia и Project xCloud. Всему виной недавнее обновление списка рекомендаций для приложений, размещаемых в App Store.

Как известно, любой разработчик, который хочет выложить свой продукт в магазине, должен неукоснительно следовать рекомендациям. С этим у облачных решений Google и Microsoft могут возникнуть некоторые трудности, сообщает Mspoweruser.

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В чем проблема? Камнем преткновения, считает профильная пресса, станет раздел 4.2.7. обновленного перечня рекомендаций для приложений App Store. Там говорится, что в магазине могут размещаться приложения, позволяющие стремить на iOS-устройстве игровое видео с консолей, которые принадлежат пользователю.

Например, как это делает клиентская программа Steam Link. Все бы ничего, однако в правиле есть одна важная оговорка – обрабатываться игра, которая транслируется, должна исключительно на "железе", которое принадлежит пользователю. То есть, только на его консоли или компьютере. Тут-то и кроется несоответствие.

Особенности облачного гейминга. Как известно, вся суть облачного гейминга от Microsoft и Google сводится к тому, что геймеры могут не волноваться о покупке дорогого "железа" и запускать новинки с любого гаджета с достаточно хорошим интернетом. Сами же игры, по замыслу, будут обрабатываться на устройствах компаний.

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Это противоречит требованиям, которые Apple предъявляет к приложениям. Поэтому, если правила не изменятся, клиентские программы сервисов Stadia и xCloud просто-напросто не пустят в App Store.

Почему в Apple приняли такое решение? Журналисты считают, что новое требование было введено умышленно, поскольку купертиновцы хотят подготовить почву для запуска собственного облачного сервиса Arcade. Но это, естественно, лишь домыслы.

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