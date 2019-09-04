Что такое чарджбек или как вернуть деньги после обмана в интернете

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Что такое чарджбек: как вернуть деньги в интернете
Что такое чарджбек / 5.ua

От разного рода обманов с покупками в интернете не застрахован никто. При этом не многие знают, что эти деньги можно вернуть на счет своей банковской карты.

Как действовать в этой ситуации рассказали в управлении юстиции во Львовской области. Для этого существует специальный термин чарджбек.

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Что такое чарджбек (от английского chargeback)?Это возможность возврата денег на карту в случае неправомерных действий продавца или других мошеннических действий в интернете.

Чтобы вернуть деньги, нужно подать заявление в банк на опротестование транзакций. Некоторые банки даже предоставляют собственные шаблоны заявлений.

Также пользователи должны предоставить доказательства (переписка с продавцом до возникновения конфликтной ситуации, переписка в социальных сетях, договор, скриншоты) для возврата средств.

Инструмент чарджбека работает только с платежными системами Visa или MasterCard.

Есть несколько условий, при которых можно вернуть деньги:

  1. Если товар не доставлен;
  2. Продукт является подделкой;
  3. Товар не соответствует тому, который был указан на сайте.
  4. Списанная сумма больше, чем заявленная стоимость товара;
  5. С карты списана сумма за товар, который владелец не покупал;
  6. Также чарджбек можно применить, если банкомат не выдал денег, но списал с карты.

При этом банк может отказать в чарджбеке. Здесь есть несколько нюансов:

  1. Если оплата произведена более 540 дней назад;
  2. Если пользователь платил наличными;
  3. Если оплата состоялась по прямому переводу или с карты на карту.

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Теги: Техно Новости Техно Интернет Мошенничество
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