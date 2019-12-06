Цифровые юридические услуги: успешный опыт украинского стартапа мирового уровня

Об использовании технологий в праве, упрощении юридических процедур и заинтересованности в новом тренде инвесторов – в программе "Честь и НЕчесть" с Олексой Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказал юрист технологически-юридического стартапа Legal Nodes Нестор Барчук.

Мировой опыт искусственного интеллекта в праве

В то время, как некоторые страны, в частности, и Украина, пытаются придумать систему отбора наиболее квалифицированных и добропорядочных специалистов, другие страны тестируют системы, в которых работу служителя Фемиды заменит робот.

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► В частности, в Голландии есть возможность регулировать семейные споры с помощью программы-медиатора. Теперь сторонам не обязательно даже видеться. Приемлемые для себя варианты выхода из ситуации они могут выбрать в удобном интерфейсе.

► А Эстония вообще тестирует возможность искусственного интеллекта в рассмотрении и коммерческих дел – правда, небольших – касающихся сумм не выше семи тысяч евро и вытекающих из договорных отношений.

Инвестиции растут

Стремительно растет и количество инвестиций в юридические технологии – бизнес на грани юриспруденции и IT:

Два года назад суммы вкладов в эту отрасль составили лишь 100 миллионов долларов,

В прошлом году суммы вкладов перевалили уже за 1 миллиард.

Чуть больше уже инвестировали в эту отрасль с января по сентябрь 2019 года.

Опыт украинского стартапа Legal Nodes

Юридический стартап Legal Nodes стал победителем конкурса инновационных идей во Львове. Юрист Legal Nodes Нестор Барчук рассказал о главных услугах, которые предоставляет этот стартап на международном рынке.

– По нашему мнению, Legal Tech (технологии в праве) и их использование для более быстрого, более дешевого и удобного оказания юридических услуг в следующем десятилетии станут новым FinTech – использованием технологий в финансах, которое уже является огромным трендом.

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– Чувствуя этот тренд, в стартапе, где я работаю, появилась идея создать такой технологический юридический маркетплейс, который будет значительно ускорять юридические услуги и делать их стоимость более дешевой для бизнеса. Мы так же оптимизируем время, которое использует юрист на поиск своих клиентов.

– Мы являемся международным юридическим маркетплейсом. Мы работаем с технологическим бизнесом. То есть это наша основная аудитория – это IT-компнании, которые используют какие-то технологии.

– Мы собрали нетворк из 100 юристов в 20 странах мира, которые имеют сейчас законодательство, которое больше всего подходит технологическим компаниям. Мы разместили этих 100 юристов на нашем маркетплейсе (торговой площадке), там, где представитель технологической компании или ее учредитель может пройтись глазами по профилям юристов и выбрать того, который ему больше всего нравится и нужен, и коммуницировать напрямую.



Юрист Legal Nodes Нестор Барчук

– Это лишает технологический бизнес необходимости обращаться к юридическим иностранным компаниям, проходить всю вертикаль юркомпании: начиная от партнера, заканчивая самым молодым юристом, который выполняет большую часть задач. Таким образом мы оптимизируем время, которое тратится на бюрократическую процедуру.

Больше о стартапе, его функциях и о развитии использования Legal Tech – смотрите в видео программы.