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Идентификация пользователей сайтов: журналисты получили странное письмо от киберполиции

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Журналисты получили странное письмо от киберполиции / unsplash.com

Журналисты интернет-издания "Полтавщина" получили необычное письмо от местного отделения киберполиции Украины. СМИ просили помочь с идентификацией посетителей сайта.

В письме представители Департамента киберполиции рассказали о специальном программном скрипте, который позволяет идентифицировать пользователей, заходящих на сайт анонимно.

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Если бы редакция дала согласие на установку скрипта, то сотрудник киберполиции помог бы с установкой кода. Никаких других дополнительных сведений не было.

Реакция журналистов

Конечно, на эту идею издание не согласилось. Более того, свою реакцию медиа опубликовало на странице в Facebook.

"Мы уже привыкли, что власть регулярно пытается законодательно ввести цензуру в интернете, но давать полиции доступ к серверу СМИ, устанавливая там "бэкдор" – это уже слишком, какими бы благими целями это не оправдывалось", – написало издание.

При этом в комментариях к этому посту главный редактор другого полтавского издания "Коло" тоже заявила, что издание получило аналогичное письмо.

На странице "Лаборатория цифровой безопасности" в Facebook появилась информация, что такие письма от киберполиции получают не только полтавские онлайн-СМИ.

"Нам также известно, что подобные письма получали региональные редакции, в частности на Волыни и Николаевщине", – сказано в сообщении.

В киберполиции скандал пока не комментируют.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Кибербезопасность Facebook Интернет
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