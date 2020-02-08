Прослушивают ли людей социальные сети: объяснение эксперта

Все больше людей сталкиваются с тем, что после разговоров об определенном товаре впоследствии видят его рекламу в социальных сетях. Некоторые даже выдвигают теории о возможном прослушивании. Поэтому как это работает и действительно ли нас слушают – узнавала корреспондент 24 канала.

Многие заметили, что как только скажешь, что хочешь купить определенную вещь, планируешь путешествие или просто обсудишь с другом, например, новый гаджет, то через некоторое время видишь рекламу этих вещей в соцсетях. Создается впечатление, что Instagram и Facebook слышит все разговоры.

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"Обсуждал с друзьями что-нибудь и потом либо рекомендовало людей, с которыми я раньше не общался и не был знаком, или просто выбивалась реклама относительно тех предметов, о которых говорили", – рассказал киевлянин Михаил.

Эксперты говорят, на самом деле все проще, чем нам кажется. Алгоритмы работают на основе наших предпочтений и предлагают определенный продукт.

Все, что нам кажется каким-то случайным или шпионским методом попало в нашу ленту смартфона – это результат нашей истории посещаемых сайтов. То, как мы лайкаем, под какими постами оставляем комментарии или просто скроллим ленту и на секунду задерживаемся дольше, чем обычно,

– пояснил диджитал директор Денис Зеленов.

"На самом деле это миф. Нет никаких доказанных фактов о том, что Facebook или Instagram, или другие социальные сети нас прослушивают", – добавил Денис Зеленов.



Денис Зеленов

На самом деле социальным сетям Facebook и Instagram даже не нужно слушать, чтобы предлагать рекламу. Они и так знают о нас уже всю необходимую им информацию.

"О том, кто мы есть, о том, что мы делаем, как мы себя ведем, на какие сайты ходим, какую информацию читаем. Вы даете знаки этим компаниям, что у вас есть, кто вы, чем вы занимаетесь, какие у вас интересы. Вы, возможно, никому об этом не рассказывали. И Facebook не рассказывали, а Facebook о вас это знает", – рассказал консультант по цифровых коммуникациям Максим Саваневский.

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Эксперты советуют хорошенько подумать, какие сайты посещаете и лайкаете. А также не оставлять свои персональные данные где попало. Впрочем лучше вести умеренную онлайн-жизнь.