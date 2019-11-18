Кабмин переходит на инструменты Google: что это даст

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Сотрудничество Кабмина и Google / computerworld.com

В Кабинете министров стартовал пилотный процесс по внедрению инструментов Google. Корпорация уже предоставила правительству тысячу бесплатных аккаунтов.

Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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Цель

"Вы даже не представляете, сколько времени тратят государственные служащие из-за того, что не могут просто "зашерить" документы и работать над ними вместе. Вместо этого много времени уходит на логистику бумажек и черчение по ним карандашами", – говорит министр.

По его словам, он рассчитывает на такие сервисы как Google Docs, Spreadsheet, а также Google Forms.

Последний сервис особенно важен. Как говорит Дубилет, сейчас работники тратят немало времени, чтобы собрать информацию от других госорганов, ведь это происходит из-за документов, а дальше эти данные систематизируют вручную.

"Конечно, есть случаи, когда инструменты Google использовать нельзя (например, информация с ограниченным доступом), но таких случаев немного", – добавил министр.

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Ранее Дубилет заявлял, что государство тратит на стационарные телефоны миллиарды гривен. Однако, эти телефоны обеспечивают прямые линии для общения с президентом, премьером, спикером Рады.

Поэтому он планирует перевести работу на смартфоны. Для этого планируется создать приложение для тех людей, которые пользуются правительственной связью через защищенные линии стационарных телефонов.

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Теги: Техно Новости Техно Кабинет Министров Украины Google Дмитрий Дубилет Интернет
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