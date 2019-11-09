На государственную телефонную связь тратят миллиарды: Дубилет знает, как эти деньги сэкономить

В кабинете министра Кабинета Министров Украины Дмитрия Дубилета есть стационарные телефоны – несмотря на то, что он лично предпочитает связи через смартфон. Однако эти телефоны обеспечивают прямые линии для общения с президентом, премьером, спикером Рады. На каждого – отдельный телефон. Вся эта система, как оговорился министр, стоит государству "буквально миллиарды гривен".

"Я считаю, это довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение", – сказал Дмитрий Дубилет в интервью 24 каналу.

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Действительно, можно сделать приложение, которое будет делать связь даже более защищенной благодаря методам шифрования. И тогда можно будет не тратить буквально миллиарды гривен на эту систему с этими проводами,

– рассказал Дубилет.



Министр Кабинета Министров обсуждает идею замены спецсвязи приложением / Фото с Фейсбук Дмитрия Дубилет

Он пояснил, что речь идет о приложении для тех людей, которые пользуются правительственной связью через защищенные линии стационарных телефонов. И добавил, что сейчас эту идею только обсуждают.

"Пока не хочу даже анонсировать, но действительно мы с Михаилом Федоровым (вицепремьер, министр цифровой трансформации Украины – 24 канал) и другими экспертами обсуждаем такую ​​возможность. Если удастся – будет круто", – подытожил Дмитрий Дубилет.

Прямая речь министра Дубилет, видео 24 канала:

Дмитрий Дубилет: что следует знать о министре Кабинета министров – в материале 24 канала.

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