Держава витрачає мільярди на урядовий телефонний зв'язок: Дубілет знає, як ці гроші зекономити

У кабінеті міністра Кабінету Міністрів України Дмитра Дубілета є стаціонарні телефони – попри те, що він особисто віддає перевагу зв'язку через смартфон. Однак ці телефони забезпечують прямі лінії для спілкування з президентом, прем'єром, спікером Ради. На кожного – окремий телефон. Уся ця система, як обмовився міністр, коштує державі "буквально мільярди гривень".

"Я вважаю, це досить дивна річ. Сподіваюся, незабаром ми зможемо зробити так, щоб замість таких телефонів був додаток", – сказав Дмитро Дубілет в інтерв'ю 24 каналу.

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Дійсно, можна зробити додаток, який робитиме зв'язок навіть більш захищеним завдяки методам шифрування. І тоді можна буде не витрачати буквально мільярди гривень на цю систему з цими дротами,

– розповів Дубілет.



Міністр Кабінету Міністрів обговорює ідею заміни спецзв'язку додатком / Фото з фейсбука Дмитра Дубілета

Він пояснив, що мовиться про додаток для тих людей, які користуються урядовим зв'язком через захищені лінії стаціонарних телефонів. І додав, що наразі цю ідею лише обговорюють.

"Ще не хочу навіть анонсувати, але дійсно ми з Михайлом Федоровим (віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України – 24 канал) та іншими експертами обговорюємо таку можливість. Якщо вдасться – буде круто", – підсумував Дмитро Дубілет.

Пряма мова міністра Дубілета, відео 24 каналу:

Дмитро Дубілет: що варто знати про міністра Кабінету міністрів – у матеріалі 24 каналу.