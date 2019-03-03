Ученые нашли новые доказательства того, что на Марсе была вода

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Ученые нашли новые доказательства того, что на Марсе была вода
Ученые нашли новые доказательства того, что на Марсе была вода / mks-onlain.ru

Благодаря снимкам зонда Mars Express ученые могли представить новые доказательства существования системы подземных озер, которые раскинулись по всей территории Марса.

Ученые уже давно поддерживают гипотезу, что раньше на Марсе в жидком виде была вода. Об этом сообщил  Gizmodo.

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Аппарату Mars Express удалось зафиксировать следы жидкой реки в районе Nili Fossae, где проходит явная граница между двумя полушариями Красной планеты.

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И хотя исследователи пока не установили ни количество воды, ни причину ее исчезновения, они отметили, то, что на Марсе была вода – беспрекословно.

В ходе исследования ученые заметили, что рядом с большинством ударных кратеров присутствуют долины, образованные потоками воды. А в некоторых кратерах видны даже глубокие каналы.

15 кратеров имели формы веера, похожие на речные дельты. У некоторых были каналы, похожие на разветвленные притоки. Их поверхность оказалась плоской, вероятно, такой рельеф образовала вода, которая там скопилась,
– отметили ученые Европейского космического агентства.

Пейзажі Марса
Пейзаж Марса

Что известно о Mars Express? Mars Express – это автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства, которая занимается изучением Марса. Космический аппарат состоит из орбитальной станции, то есть искусственного спутника Марса, и спускаемого аппарата с автоматической марсианской станцией "Бигль-2". За последние годы станция сделала немало важных вкладов в науку, в частности:
– впервые обнаружила водяной лед.
– зафиксировала в атмосфере Марса метан, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете.
– заметила на Марсе подземное озеро с соленой водой.
– сделала снимки, с помощью которых ученые смогли сконструировать и представить трехмерные модели марсианских ландшафтов.

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Теги: Марс Техно Космос исследования
Источник: 24 Канал
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