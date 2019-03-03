Ученые нашли новые доказательства того, что на Марсе была вода
Благодаря снимкам зонда Mars Express ученые могли представить новые доказательства существования системы подземных озер, которые раскинулись по всей территории Марса.
Читайте также: Зонд InSight завершил установку приборов на поверхности Марса
Аппарату Mars Express удалось зафиксировать следы жидкой реки в районе Nili Fossae, где проходит явная граница между двумя полушариями Красной планеты.
Ученые проанализировали бассейны, которые обозначены красными точками
И хотя исследователи пока не установили ни количество воды, ни причину ее исчезновения, они отметили, то, что на Марсе была вода – беспрекословно.
В ходе исследования ученые заметили, что рядом с большинством ударных кратеров присутствуют долины, образованные потоками воды. А в некоторых кратерах видны даже глубокие каналы.
15 кратеров имели формы веера, похожие на речные дельты. У некоторых были каналы, похожие на разветвленные притоки. Их поверхность оказалась плоской, вероятно, такой рельеф образовала вода, которая там скопилась,
– отметили ученые Европейского космического агентства.
Пейзаж Марса
Что известно о Mars Express? Mars Express – это автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства, которая занимается изучением Марса. Космический аппарат состоит из орбитальной станции, то есть искусственного спутника Марса, и спускаемого аппарата с автоматической марсианской станцией "Бигль-2". За последние годы станция сделала немало важных вкладов в науку, в частности:
– впервые обнаружила водяной лед.
– зафиксировала в атмосфере Марса метан, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете.
– заметила на Марсе подземное озеро с соленой водой.
– сделала снимки, с помощью которых ученые смогли сконструировать и представить трехмерные модели марсианских ландшафтов.