Уникальный музей робототехники появится в Сеуле: фото футуристического здания

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Музей робототехники в Сеуле будут строить роботы
Музей робототехники в Сеуле будут строить роботы / dezeen.com

Турецкая архитектурная студия Melike Altınışık Architects (MAA) выиграла международный конкурс на проектировать Музея робототехники в Южной Корее.

Здание появится в Сеуле и станет первым в мире интерактивным музеем, который будет способствовать популяризации информации о робототехнике и повышению интереса людей к роботам, пишет Dezeen.

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Изюминкой строительства музея станет то, что его будут строить с помощью роботов и беспилотников.

По проекту здание музея появится в виде белой сферической конструкции, фасад которой будет состоять из отдельных пазлов.

Музей роботи Південна Корея
Здание Музея робототехники в Сеуле будут строить роботы

Часть элементов будут формировать, сваривать, собирать и полировать сами роботы. Для 3D-печати бетонных конструкций также используют роботизированную технику.

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По замыслу архитекторов, первой выставкой Музея робототехники в Сеуле станет его собственное строительство.

Музей роботи СеулВизуализация интерьера музея робототехники в Сеуле

музей роботи Сеул
Как будет выглядеть музей робототехники в Сеуле

Использование роботов должно сэкономить также время и деньги.

 

 

Строительные работы начнут в 2020 году, а открыть двери для посетителей музей планирует уже в 2022-м.

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Теги: Техно Искусственный интеллект Новости Техно Южная Корея Крутые здания робототехника Новости недвижимости мира Новости недвижимости
Источник: 24 канал
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