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      Как выглядит самый длинный в мире мост, построенный на 3D-принтере

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      В Китае открыли самый длинный в мире мост, построенный на 3D-принтере
      В Китае открыли самый длинный в мире мост, построенный на 3D-принтере / chinadaily.com.cn

      В Шанхае открыли самый длинный мост, который "построили" на 3D-принтере.

      Произведение технологий и архитектуры открыли в районе Баошань.

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      Длина самого длинного на сегодня моста, распечатанного на 3D-принтере, составляет более 14 метров, а его ширина – 4 метра, информирует Сhinadaily.

      Міст Китай Шанхай 3D
      Мост полностью построенный на 3D-принтере, открыли в Китае

      Мост соединяет два берега канала парка Wisdom Bay, который является одним научно-инновационных парков Шанхая.

      На сооружении еще проводят косметический ремонт, но пешеходы уже без проблем могут ходить по нему.

      міст Китай Шанхай 3D
      На мосту проводят последние ремонтные работы

      міст Китай Шанхай 3D
      3D-мост в Китае

      3D-мост был спроектирован Строительным институтом при Университете Цинхуа в Пекине. По замыслу авторов он должен был стать современной копией моста Чжаочжоу, которому уже почти 1,5 тысячи лет – он расположен в центральной провинции Хэбэй.

      Сравните 3D-мост в Шанхае и мост Чжаочжоу:

      До сих пор во всем мире существовало лишь два бетонных моста, распечатанных на 3D-принтере. Один из них стоит в Нидерландах, другой – в Испании.

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      Теги: Новости недвижимости мира Новости недвижимости Китай Крутые здания Архитектура
      Источник: 24 канал
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