Как выглядит самый длинный в мире мост, построенный на 3D-принтере

В Шанхае открыли самый длинный мост, который "построили" на 3D-принтере.

Произведение технологий и архитектуры открыли в районе Баошань.

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Длина самого длинного на сегодня моста, распечатанного на 3D-принтере, составляет более 14 метров, а его ширина – 4 метра, информирует Сhinadaily.



Мост полностью построенный на 3D-принтере, открыли в Китае

Мост соединяет два берега канала парка Wisdom Bay, который является одним научно-инновационных парков Шанхая.

На сооружении еще проводят косметический ремонт, но пешеходы уже без проблем могут ходить по нему.



На мосту проводят последние ремонтные работы



3D-мост в Китае

3D-мост был спроектирован Строительным институтом при Университете Цинхуа в Пекине. По замыслу авторов он должен был стать современной копией моста Чжаочжоу, которому уже почти 1,5 тысячи лет – он расположен в центральной провинции Хэбэй.

Сравните 3D-мост в Шанхае и мост Чжаочжоу:

До сих пор во всем мире существовало лишь два бетонных моста, распечатанных на 3D-принтере. Один из них стоит в Нидерландах, другой – в Испании.