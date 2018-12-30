Як виглядає найдовший у світі міст, збудований на 3D-принтері
У Шанхаї відкрили найдовший міст, який "збудували" на 3D-принтері.
Витвір технологій та архітектури відкрили у районі Баошань.
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Довжина найдовшого на сьогодні мосту, роздрукованого на 3D-принтері становить понад 14 метрів, а його ширина – 4 метри, інформує Сhinadaily.
Міст, повністю збудований на 3D-принтері, відкрили у Китаї
Міст з'єднує два береги каналу парку Wisdom Bay, який є одним науково-інноваційних парків Шанхая.
На споруді ще проводять косметичний ремонт, але пішоходи вже без проблем можуть ним ходити.
На мосту проводять останні ремонтні роботи
3D-міст у Китаї
3D-міст був спроектований Будівельним інститутом при Університеті Цінхуа у Пекіні. За задумом авторів він мав стати сучасною копією мосту Чжаочжоу, якому вже майже 1,5 тисячі років – він розташований в центральній провінції Хебей.
Порівняйте 3D-міст у Шанхаї та міст Чжаочжоу:
Дотепер у всьому світі існувало лише два бетонних мости, роздруковані на 3D-принтері. Один з них стоїть у Нідерландах, інший – в Іспанії.