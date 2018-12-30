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      Як виглядає найдовший у світі міст, збудований на 3D-принтері

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      У Китаї відкрили найдовший у світі міст, збудований на 3D-принтері
      У Китаї відкрили найдовший у світі міст, збудований на 3D-принтері / chinadaily.com.cn

      У Шанхаї відкрили найдовший міст, який "збудували" на 3D-принтері.

      Витвір технологій та архітектури відкрили у районі Баошань.

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      Довжина найдовшого на сьогодні мосту, роздрукованого на 3D-принтері становить понад 14 метрів, а його ширина – 4 метри, інформує Сhinadaily.

      Міст Китай Шанхай 3D
      Міст, повністю збудований на 3D-принтері, відкрили у Китаї

      Міст з'єднує два береги каналу парку Wisdom Bay, який є одним науково-інноваційних парків Шанхая.

       

      На споруді ще проводять косметичний ремонт, але пішоходи вже без проблем можуть ним ходити.

      міст Китай Шанхай 3D
      На мосту проводять останні ремонтні роботи

      міст Китай Шанхай 3D
      3D-міст у Китаї 

      3D-міст був спроектований Будівельним інститутом при Університеті Цінхуа у Пекіні. За задумом авторів він мав стати сучасною копією мосту Чжаочжоу, якому вже майже 1,5 тисячі років – він розташований в центральній провінції Хебей.

      Порівняйте 3D-міст у Шанхаї та міст Чжаочжоу:


      Дотепер у всьому світі існувало лише два бетонних мости, роздруковані на 3D-принтері. Один з них стоїть у Нідерландах, інший – в Іспанії.

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      Теги: Новини нерухомості світу Новини нерухомості Китай Круті будівлі Архітектура
      Джерело: 24 канал
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