В Польше запустили приложение, контролирующее соблюдение карантина через селфи

В Польше выступили с интересной инициативой, которая поможет контролировать соблюдение карантина. Там запустили приложение "Домашний карантин", которое контролирует домашний режим через селфи.

Кстати, аккаунты людей на карантине в этом приложении польская власть создает автоматически, информирует министерство цифровизации Польши.

Важно Коронавирус в Украине: Telegram бот, онлайн карта и гаджеты для защиты

Как работает приложение

Приложение "Домашний карантин" требует от поляков на карантине регулярно делать селфи, которые бы подтверждали, что они находятся на карантине.

Если не сделать фото с подтверждением, то уже через 20 минут прибудет полиция.

Кто зарегистрирован

Как рассказали в министерстве, это приложение используют те поляки, которые недавно были за рубежом. Они должны отбыть в самоизоляции двухнедельный карантин.

За нарушение карантина может быть наложен штраф до 5000 злотых ( 32 500 гривен). Через это приложение можно поддерживать связь с социальными службами.

Коронавирус в Польше

По состоянию на 23 марта в Польше лабораторно подтверждено 634 случая заражения коронавирусом. 7 человек умерли. Пока только одному человеку в стране удалось выздороветь.

20 марта в Польше объявлено введение режима эпидемии. Этот режим, в частности, предусматривает остановку обучение в школах, университетах, а также занятия в детсадах. За несоблюдение этих условий ввели штраф.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно