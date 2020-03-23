В Польше запустили приложение, контролирующее соблюдение карантина через селфи
В Польше выступили с интересной инициативой, которая поможет контролировать соблюдение карантина. Там запустили приложение "Домашний карантин", которое контролирует домашний режим через селфи.
Кстати, аккаунты людей на карантине в этом приложении польская власть создает автоматически, информирует министерство цифровизации Польши.
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Как работает приложение
Приложение "Домашний карантин" требует от поляков на карантине регулярно делать селфи, которые бы подтверждали, что они находятся на карантине.
Если не сделать фото с подтверждением, то уже через 20 минут прибудет полиция.
Кто зарегистрирован
Как рассказали в министерстве, это приложение используют те поляки, которые недавно были за рубежом. Они должны отбыть в самоизоляции двухнедельный карантин.
За нарушение карантина может быть наложен штраф до 5000 злотых ( 32 500 гривен). Через это приложение можно поддерживать связь с социальными службами.
Коронавирус в Польше
По состоянию на 23 марта в Польше лабораторно подтверждено 634 случая заражения коронавирусом. 7 человек умерли. Пока только одному человеку в стране удалось выздороветь.
20 марта в Польше объявлено введение режима эпидемии. Этот режим, в частности, предусматривает остановку обучение в школах, университетах, а также занятия в детсадах. За несоблюдение этих условий ввели штраф.
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