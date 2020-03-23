24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Польше запустили приложение, контролирующее соблюдение карантина через селфи

- Читати новину українською
Поляков на карантине заставляют делать селфи / westend61.de

В Польше выступили с интересной инициативой, которая поможет контролировать соблюдение карантина. Там запустили приложение "Домашний карантин", которое контролирует домашний режим через селфи.

Кстати, аккаунты людей на карантине в этом приложении польская власть создает автоматически, информирует министерство цифровизации Польши.

Важно Коронавирус в Украине: Telegram бот, онлайн карта и гаджеты для защиты

Как работает приложение

Приложение "Домашний карантин" требует от поляков на карантине регулярно делать селфи, которые бы подтверждали, что они находятся на карантине.

Если не сделать фото с подтверждением, то уже через 20 минут прибудет полиция.

Кто зарегистрирован

Как рассказали в министерстве, это приложение используют те поляки, которые недавно были за рубежом. Они должны отбыть в самоизоляции двухнедельный карантин.

За нарушение карантина может быть наложен штраф до 5000 злотых ( 32 500 гривен). Через это приложение можно поддерживать связь с социальными службами.

Коронавирус в Польше

По состоянию на 23 марта в Польше лабораторно подтверждено 634 случая заражения коронавирусом. 7 человек умерли. Пока только одному человеку в стране удалось выздороветь.

20 марта в Польше объявлено введение режима эпидемии. Этот режим, в частности, предусматривает остановку обучение в школах, университетах, а также занятия в детсадах. За несоблюдение этих условий ввели штраф.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
сегодня
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Интернет Техно Новости Польши Новости Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
22 марта 21:32 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
Ірина Полицька
22 марта 18:05 Коронавирус в Украине: Telegram бот, онлайн карта и гаджеты для защиты
Михайло Года
21 марта 22:09 Карантин в Украине 2020: как работать дома и не потерять продуктивность
Ірина Полицька
20 марта 21:24 5 полезных функций Viber, о которых вы могли не знать
Ірина Полицька
19 марта 21:08 Как работает чат бот и как он помогает развивать бизнес
Ірина Полицька
Новости
Больше новостей
Залиште відгук