Volvo представила конкурента электрокара Tesla Model 3

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Volvo Polestar 2: особенности нового электрокара
Volvo Polestar 2: особенности нового электрокара / Autoweek

Компания Volvo в рамках бренда Polestar представила свой полностью электрический автомобиль Polestar 2. Производитель утверждает, что новый автомобиль станет конкурентом для Tesla Model 3 Илона Маска.

Как сообщает 4PDA, седан разработан в сотрудничестве с Google – в нем используется специальная версия операционной системы Android с интегрированными сервисами поискового гиганта.

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Характеристики. Polestar 2 снабдили двумя электромоторами мощностью 300 кВт (408 лошадиных сил), которые выдают 660 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 60 миль / час (почти 100 км/ч) занимает менее 5 секунд.

Volvo Polestar 2
Volvo представила електрокар Polestar 2

Емкость аккумулятора Polestar 2 составляет 78 кВт / ч, чего, по заверениям производителя, хватает на запас хода в 440 километров. Для сравнения, Tesla Model 3 по цене от 42 900 долларов имеет задний привод и запас хода в 420 километров. Более дорогие модели Tesla за 70 000 долларов уже идут с полным приводом, запасом хода 500 километров и разгоном до "сотни" за 3,5 секунды.

Volvo Polestar 2 
Управления Volvo Polestar 2 осуществляется с помощью сенсорного дисплеяVolvo Polestar 2

Volvo Polestar 2 имеет интегрированные сервисы Google

Управление. Кнопка запуска двигателя интегрирована непосредственно с водительским креслом. Таким образом, автомобиль автоматически запускается, когда в него садится хозяин. Управление осуществляется через 11-дюймовый сенсорный дисплей, на который выводятся данные о электрокаре и интегрированные сервисы Google: Google Maps, Google Play Music и Google Assistant с возможностью голосового управления.

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Поддерживается подключение устройств на Android и iOS. Кроме того, именно смартфон выступает в роли Bluetooth-ключа для открытия Polestar 2.

Volvo Polestar 2

Массовое производство Volvo Polestar 2 запланировали на 2020 год

Дата выпуска и цена. Старт производства Polestar 2 запланирован на 2020 год. В течение 12 месяцев будет доступна только версия Launch Edition с полным приводом по цене от 63 000 долларов. Впоследствии цена на автомобиль снизится до 45 000 долларов за базовую комплектацию.

Купить электрокар через официальный сайт компании можно будет в Китае, США, Канаде, Великобритании, Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Бельгии.

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Теги: Техно Новости Техно Искусственный интеллект Авто Volvo Tesla Google
Источник: 24 Канал
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