У Києві повертають тепло після аварії в енергосистемі: скільки будинків досі без опалення

Через аварійну ситуацію, яка склалася в енергосистемі в Україні, тисячі будинків в столиці залишилися без тепла. Ремонтні бригади продовжують цілодобову роботу для відновлення опалення.

Більша частина будинків знову з теплом. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Скільки будинків у Києві залишаються без теплопостачання?

За минулу ніч до теплопостачання під'єднали понад 1500 багатоповерхівок столиці, які залишилися без тепла через аварійну ситуацію в енергосистемі України.

Наразі без опалення залишаються близько 1000 будинків. Комунальні служби та енергетики продовжують роботу, щоб у найкоротший час відновити подачу тепла у квартири киян.

Нагадаємо, що через аварійну ситуацію в енергосистемі без опалення залишилися 3419 багатоповерхівок – переважно на правому березі столиці. Також виникала проблема з водопостачанням.

Станом на вечір 31 січня комунальні служби змогли повернути тепло у майже тисячу багатоповерхівок.

Що відомо про масштабний блекаут, який стався в Україні?