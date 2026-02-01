У Києві повертають тепло після аварії в енергосистемі: скільки будинків досі без опалення
- У Києві через аварію в енергосистемі без тепла залишилися близько 3419 будинків, з яких 1500 вже підключили до теплопостачання.
- Наразі без опалення залишаються близько 1000 будинків, і роботи з відновлення теплопостачання тривають цілодобово.
Через аварійну ситуацію, яка склалася в енергосистемі в Україні, тисячі будинків в столиці залишилися без тепла. Ремонтні бригади продовжують цілодобову роботу для відновлення опалення.
Більша частина будинків знову з теплом. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
Скільки будинків у Києві залишаються без теплопостачання?
За минулу ніч до теплопостачання під'єднали понад 1500 багатоповерхівок столиці, які залишилися без тепла через аварійну ситуацію в енергосистемі України.
Наразі без опалення залишаються близько 1000 будинків. Комунальні служби та енергетики продовжують роботу, щоб у найкоротший час відновити подачу тепла у квартири киян.
Нагадаємо, що через аварійну ситуацію в енергосистемі без опалення залишилися 3419 багатоповерхівок – переважно на правому березі столиці. Також виникала проблема з водопостачанням.
Станом на вечір 31 січня комунальні служби змогли повернути тепло у майже тисячу багатоповерхівок.
Що відомо про масштабний блекаут, який стався в Україні?
31 січня в Україні сталося масштабне каскадне відключення електроенергії через збої в енергосистемі. Майже у всіх регіонах України запроваджували аварійні відключення світла. Були проблеми з водопостачанням та теплом.
У Міненерго кажуть, що о 10:42 в системі відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії між західною та центральною частинами України. Спрацювали автоматичні захисти на підстанціях та були розвантажені блоки атомних електростанцій.
Блекаут в Україні також мав відображення і в сусідній країні. У частині населених пунктів Молдови 31 січня зафіксували масштабне відключення електроенергії. Без світла залишилися Кишинів і його передмістя.