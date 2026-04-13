Укр Рус
24 Канал Новини світу Паралізували логістику окупантів: партизани спалили цілий тепловоз в Ростовській області
13 квітня, 00:19
2

Паралізували логістику окупантів: партизани спалили цілий тепловоз в Ростовській області

Данило Муринський
Основні тези
  • Агенти "Атеш" спалили ворожий тепловоз в Ростовській області.
  • Диверсія відбулась на залізничній станції Лиховська.

Агенти "Атеш" провели успішну диверсійну операцію в Ростовській області. Партизани там спалили ворожий тепловоз внаслідок чого, росіяни на Запоріжжі залишаються без гуманітарної допомоги та боєприпасів.

Диверсію проводили в районі залізничної станції Лиховська. Про це повідомили в "Атеш".

Як агенти "Атеш" спалили тепловоз?

Як заявили партизани, тепловоз повністю згорів та не підлягає відновленню. Лиховський вузол, де проводилася операція, є ключовою точкою постачання військових вантажів на Запоріжжя.

Через вузол проходять ешелони з боєприпасами, паливом і бронетехнікою для російської армії, що діє в зоні активних бойових дій,
– зазначили в "Атеш".

Внаслідок успішної операції, окупанти втратили близько 150 тисяч доларів, але головна проблема полягає в тому, що у росіян почався дефіцит на тепловози, а фінансування на створення та ремонт немає.

Спалення локомотива призвело до повної зупинки руху поїздів на ділянці. Усі ешелони застрягли глибоко в тилу, а постачання необхідної окупантам допомоги зупинилося.

Що ще відомо про успішні операції партизанів?

  • Агенти "Атеш" провели розвідку в Орловській області, де окупанти будують майданчик для пуску "Шахедів". Партизани зафіксували бетонні склади для зберігання безпілотників.

  • Окупанти навмисно пошкоджують свою техніку на Костянтинівському напрямку, щоб уникнути відправки на фронт. Партизани заявили, що російські військові ламають двигуни, зливають технічні рідини та псують паливні системи.

  • Партизани розвідали розміщення винищувачів Су-30 на аеродромі Саки в окупованому Криму, включаючи їх стоянки та маршрути руху. Зафіксовано паливозаправну інфраструктуру, зони технічного обслуговування, позиції ППО та графік вильотів.