Паралізували логістику окупантів: партизани спалили цілий тепловоз в Ростовській області

Агенти "Атеш" провели успішну диверсійну операцію в Ростовській області. Партизани там спалили ворожий тепловоз внаслідок чого, росіяни на Запоріжжі залишаються без гуманітарної допомоги та боєприпасів.

Диверсію проводили в районі залізничної станції Лиховська. Про це повідомили в "Атеш".

Дивіться також Майже 200 кілометрів до України: "Атеш" показав, як Росія будує новий майданчик для "Шахедів"

Як агенти "Атеш" спалили тепловоз?

Як заявили партизани, тепловоз повністю згорів та не підлягає відновленню. Лиховський вузол, де проводилася операція, є ключовою точкою постачання військових вантажів на Запоріжжя.

Через вузол проходять ешелони з боєприпасами, паливом і бронетехнікою для російської армії, що діє в зоні активних бойових дій,

– зазначили в "Атеш".

Внаслідок успішної операції, окупанти втратили близько 150 тисяч доларів, але головна проблема полягає в тому, що у росіян почався дефіцит на тепловози, а фінансування на створення та ремонт немає.

Партизани спалюють ворожий тепловоз: дивіться відео

Спалення локомотива призвело до повної зупинки руху поїздів на ділянці. Усі ешелони застрягли глибоко в тилу, а постачання необхідної окупантам допомоги зупинилося.

Що ще відомо про успішні операції партизанів?