Паралізували логістику окупантів: партизани спалили цілий тепловоз в Ростовській області
- Агенти "Атеш" спалили ворожий тепловоз в Ростовській області.
- Диверсія відбулась на залізничній станції Лиховська.
Агенти "Атеш" провели успішну диверсійну операцію в Ростовській області. Партизани там спалили ворожий тепловоз внаслідок чого, росіяни на Запоріжжі залишаються без гуманітарної допомоги та боєприпасів.
Диверсію проводили в районі залізничної станції Лиховська. Про це повідомили в "Атеш".
Як агенти "Атеш" спалили тепловоз?
Як заявили партизани, тепловоз повністю згорів та не підлягає відновленню. Лиховський вузол, де проводилася операція, є ключовою точкою постачання військових вантажів на Запоріжжя.
Через вузол проходять ешелони з боєприпасами, паливом і бронетехнікою для російської армії, що діє в зоні активних бойових дій,
– зазначили в "Атеш".
Внаслідок успішної операції, окупанти втратили близько 150 тисяч доларів, але головна проблема полягає в тому, що у росіян почався дефіцит на тепловози, а фінансування на створення та ремонт немає.
Спалення локомотива призвело до повної зупинки руху поїздів на ділянці. Усі ешелони застрягли глибоко в тилу, а постачання необхідної окупантам допомоги зупинилося.
Що ще відомо про успішні операції партизанів?
Агенти "Атеш" провели розвідку в Орловській області, де окупанти будують майданчик для пуску "Шахедів". Партизани зафіксували бетонні склади для зберігання безпілотників.
Окупанти навмисно пошкоджують свою техніку на Костянтинівському напрямку, щоб уникнути відправки на фронт. Партизани заявили, що російські військові ламають двигуни, зливають технічні рідини та псують паливні системи.
Партизани розвідали розміщення винищувачів Су-30 на аеродромі Саки в окупованому Криму, включаючи їх стоянки та маршрути руху. Зафіксовано паливозаправну інфраструктуру, зони технічного обслуговування, позиції ППО та графік вильотів.