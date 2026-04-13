24 Канал Парализовали логистику оккупантов: партизаны сожгли целый тепловоз в Ростовской области
13 апреля, 00:19
Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Агенты "Атеш" сожгли вражеский тепловоз в Ростовской области.
  • Диверсия состоялась на железнодорожной станции Лиховская.

Агенты "Атеш" провели успешную диверсионную операцию в Ростовской области. Партизаны там сожгли вражеский тепловоз в результате чего, россияне на Запорожье остаются без гуманитарной помощи и боеприпасов.

Диверсию проводили в районе железнодорожной станции Лиховская. Об этом сообщили в "Атеш".

Как агенты "Атеш" сожгли тепловоз?

Как заявили партизаны, тепловоз полностью сгорел и не подлежит восстановлению. Лиховский узел, где проводилась операция, является ключевой точкой поставки военных грузов на Запорожье.

Через узел проходят эшелоны с боеприпасами, топливом и бронетехникой для российской армии, действующей в зоне активных боевых действий,
– отметили в "Атеш".

В результате успешной операции, оккупанты потеряли около 150 тысяч долларов, но главная проблема заключается в том, что у россиян начался дефицит на тепловозы, а финансирование на создание и ремонт нет.

Партизаны сжигают вражеский тепловоз: смотрите видео

Сожжение локомотива привело к полной остановке движения поездов на участке. Все эшелоны застряли глубоко в тылу, а поставки необходимой оккупантам помощи остановились.

Что еще известно об успешных операциях партизан?

  • Агенты "Атеш" провели разведку в Орловской области, где оккупанты строят площадку для пуска "Шахедов". Партизаны зафиксировали бетонные склады для хранения беспилотников.

  • Оккупанты намеренно повреждают свою технику на Константиновском направлении, чтобы избежать отправки на фронт. Партизаны заявили, что российские военные ломают двигатели, сливают технические жидкости и портят топливные системы.

  • Партизаны разведали размещение истребителей Су-30 на аэродроме Саки в оккупированном Крыму, включая их стоянки и маршруты движения. Зафиксировано топливозаправочную инфраструктуру, зоны технического обслуживания, позиции ПВО и график вылетов.