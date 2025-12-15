Теракт у Сіднеї забрав життя ще одного уродженця України: підтверджено загибель Тібора Віцена

Внаслідок теракту у Сіднеї загинув уродженець Ужгорода Тібор Віцен. Його вбили під час запалювання першої ханукальної свічки в Австралії.

Чоловік був дорогою й шанованою людиною, дуже близькою до посланців Хабаду в Сіднеї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврейський громадський центр Ужгорода та Карпат.

Дивіться також Стрілянина на пляжі у Сіднеї: цивільний роззброїв одного з нападників

Що відомо про загиблого внаслідок теракту в Австралії?

Зазначається, що Тібор прагнув бути активною частиною громади, допомагав, підтримував і поширював світло, добро та милосердя навколо себе.

Нехай буде благословенна його пам’ять. Його свята й чиста душа була вбита руками проклятих лиходіїв, але, без сумніву, підніметься до найвищих висот і стане заступником за свою дорогу родину, за свою громаду і за весь народ Ізраїлю,

– написали у Єврейському громадському центрі Ужгорода та Карпат.

Зауважимо, що внаслідок теракту також загинув емігрант з України. Алекс Клейтман пережив Голокост, емігрував до Австралії, прожив у шлюбі понад 50 років і загинув, захищаючи свою дружину.

Теракт у Сіднеї: коротко про головне