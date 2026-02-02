В Україні запроваджують "білий список" терміналів Starlink, – міністр оборони

Уряд ухвалив постанову про створення "білого списку" для терміналів супутникового Інтернету Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені та зареєстровані пристрої – усі інші будуть відключені.

Таке рішення ухвалили унаслідок викоритання Starlink росіянами, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Дивіться також SpaceX відрізає росіян від Starlink: компанія почала боротьбу з атаками дронів

Навіщо потрібно створювати "білий список" терміналів Starlink?

Російські дрони з терміналами складно збити: вони літають низько, стійкі до радіоелектронних засобів, а оператор може керувати ними в реальному часі навіть на великій відстані.

Єдиний ефективний спосіб протидії – авторизація всіх терміналів та запровадження "білого списку". Український уряд реалізує це разом із компанією SpaceX.

Для українців процес реєстрації буде максимально простим: лише один безкоштовний візит до найближчого ЦНАП, швидко та без зайвої бюрократії.

Для бізнесу буде онлайн-реєстрація через портал Дія, також зручно та швидко.

Військові не повинні йти до ЦНАПу – для Сил оборони вже працює захищений канал через DELTA. Їм не потрібно ставити термінал на баланс частини або передавати дані облікових записів – достатньо внести термінал у "білий список", щоб його не заблокували.

"Білий список" дозволить зберегти стабільний зв'язок для українців, підвищити безпеку та позбавити ворога технологічних переваг.

Це вимушений крок для захисту життя людей та енергетичних об'єктів.

За словами Федорова, детальна інструкція з реєстрації терміналів з'явиться найближчим часом.

Що відомо про використання росіянами Starlink на "Шахедах"?